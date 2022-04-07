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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Санкції у дії: як тепер Китай розплачується за нафту із Росією

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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7 квітня, 15:59
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Розповідаємо, якою валютою Китай тепер платить Росії за вугілля та нафту
Санкції проти Росії показують свій результат у продажах Китаю нафти
Санкції проти Росії показують свій результат у продажах Китаю нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після того, як західні країни ввели санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну, багато фінансових операцій для росіян стали недоступними. Це стосується і великого бізнесу. Зокрема, деякі великі російські банки відключили від міжнародної банківської системи SWIFT.

Через це Росія не може отримувати долари від продажу нафти й вугілля. Тому китайські компанії вже здійснили перші покупки, заплативши власною валютою – юанями. Про це повідомляє Bloomberg.

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Перші партії нафти й вугілля за юані вже прямують до Китаю

З моменту введення санкцій це будуть перші вантажі вугілля, які прийдуть до Китаю вже в квітні, і які були оплачені юанями. Також у травні прийдуть перші вантажі нафти, оплачені китайською валютою. Традиційно такі операції проводяться у доларах, але через санкції для Росії тепер це неможливо.

"Навряд чи юань завдасть серйозного виклику домінуванню долара, принаймні в короткостроковій перспективі. За даними Банку міжнародних розрахунків, 88% валютних операцій у 2019 році використовували американську валюту проти 4,3% для юаня", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у виданні зазначають, що Москва пропонує свою нафту індійським покупцям за рупії, місцеву валюту.

Китайські держкомпанії уникають нових нафтових контрактів з РФ

Раніше "Сьогодні" писали, що найбільші нафтопереробні компанії з Китаю відмовляються укладати нові угоди на російську нафту навіть попри знижки.

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Як повідомили Reuters 6 анонімних джерел, державна компанія Sinopec, що є найбільшим нафтопереробником Азії, а також CNOOC, PetroChina і Sinochem не купили свіжі російські вантажі з нафтою.

"Китайські державні фірми не хочуть, щоб їхні дії розглядали як відкриту підтримку Москви через купівлю додаткових обсягів нафти, – розповіли співрозмовники. – Держпідприємства обережні, оскільки їхні дії можуть розглядатися як дії китайського уряду, і ніхто з них не хоче, щоб його виділили як покупця російської нафти".

Крім того, у компаній виникають проблеми з оплатою та страхуванням доставки, що теж впливає на рішення не співпрацювати з РФ.

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"Сьогодні" також писали, як Індія пояснює свою співпрацю з агресором, і розповідали, яка країна, навпаки, відмовилась від російської нафти.

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