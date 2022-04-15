Покриють значну частину потреб: як український бізнес забезпечує захисників бронежилетами

Українським захисникам передадуть майже 100 тис. бронежилетів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Компанії групи Метінвест вирішили безоплатно передали 900 тонн сталі для виробництва бронежилетів. Із неї зможуть виготовити 80 000 бронежилетів для Збройних сил України та територіальної оборони.

Як повідомили у пресслужбі компанії, ще 10 000 бронежилетів купили вже готових за кордоном. Їх також передадуть захисникам.

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Станом на 15 квітня, українським компаніям передали 250 тонн сталі для переробки. Весь металопрокат безоплатно Метінвест надає підприємствам, які сертифіковані на виробництво бронежилетів. Частково це вироблена або придбана в Україні сталь, частково – привезена з-за кордону.

Сталь для бронежилетів

Нещодавно компанія почала виробляти спеціальну сталь, з якої робляться пластини завтовшки 8 мм на рівні 4 класу відповідно до вимог ДСТУ 8782. Потужності – 20 тонн на тиждень. А загальний обсяг імпортної сталі за поточними контрактами буде понад 600 тонн.

За словами гендиректора групи Метінвест Юрія Риженкова, для компанії є справою честі забезпечити захисників держави бронежилетами та засобами, які допоможуть воїнам зберегти здоров’я та життя.

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"Ми постали перед викликом, адже сталь для бронежилетів – спеціальна, і її неможливо було просто так почати виробляти на підприємствах компанії. Труднощі були і з закупівлею матеріалів та готових бронежилетів за кордоном. Але спільними зусиллями ми змогли подолати всі перепони", – додав Риженков.

Окрім сталі для бронеплит, Метінвест купує за кордоном вже готові бронежилети, каски й медичні засоби. У перші дні війни компанія вирішила скерувати 10 млн євро на ці цілі. Уже вдалося придбати:

10 000 бронежилетів;

понад 8000 касок;

25 000 медичних джгутів, турнікетів та аптечок;

1100 тепловізорів.

Постачатимуть товари в кілька етапів. На початку квітня уже передали в Київську та Запорізьку області 650 комплектів з бронежилетів та касок.

Виробництво в умовах війни

Від початку війни Метінвест разом з партнерами передав приблизно 50 тисяч протитанкових їжаків, понад 20 тисяч шипованих ланцюгів проти колісної техніки та протидесантних їжаків, 20 тонн катанки для виробництва мобільних бастіонів.

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Окрім активної підтримки українських збройних сил, Метінвест збирав та передавав гуманітарну допомогу для українців, які серйозно постраждали через війну.

Лише впродовж березня зібрали 117 тонн товарів та продуктів для українців. Найнеобхідніше купували за кордоном і збирали в гуманітарному хабі в Польщі. Звідти набори привозили в різні області України та роздавали тим, хто найбільше потребував.

Раніше ми писали, що українські металургійні гіганти відновлюють роботу, попри війну. Це є довгоочікуваним стимулом для української промисловості, яка зазнала великих втрат внаслідок російського вторгнення.