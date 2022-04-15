Покроют значительную часть потребностей: как украинский бизнес обеспечивает защитников бронежилетами

Украинским защитникам передадут почти 100 тыс. бронежилетов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Компании группы Метинвест решили безвозмездно передать 900 тонн стали для производства бронежилетов. Из нее смогут изготовить 80 тысяч бронежилетов для Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

Как сообщили в пресс-службе компании, еще 10 тысяч бронежилетов купили уже готовых за границей. Их также передадут защитникам.

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По состоянию на 15 апреля украинским компаниям передали 250 тонн стали для переработки. Весь металлопрокат Метинвест предоставляет бесплатно предприятиям, сертифицированным на производство бронежилетов. Частично это произведенная или приобретенная в Украине сталь, частично привезенная из-за границы.

Сталь для бронежилетов

Недавно компания начала производить специальную сталь, из которой изготавливают пластины толщиной 8 мм на уровне 4 класса в соответствии с требованиями ДСТУ 8782. Мощности – 20 тонн в неделю. Общий же объем импортной стали по текущим контрактам будет более 600 тонн.

По словам гендиректора группы Метинвест Юрия Рыженкова, для компании дело чести обеспечить защитников государства бронежилетами и средствами, которые помогут воинам сохранить здоровье и жизнь.

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"Мы предстали перед вызовом, ведь сталь для бронежилетов – специальная, и ее невозможно было просто так начать производить на предприятиях компании. Затруднения были и с закупкой материалов и готовых бронежилетов за границей. Но совместными усилиями мы смогли преодолеть все преграды", – добавил Рыженков.

Кроме стали для бронеплит, Метинвест покупает за границей уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. В первые дни войны компания решила направить 10 млн евро на эти цели. Уже удалось приобрести:

10 000 бронежилетов;

свыше 8000 касок;

25 000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек;

1100 тепловизоров.

Поставят товары в несколько этапов. В начале апреля уже передали в Киевскую и Запорожскую области 650 комплектов из бронежилетов и касок.

Производство в условиях войны

С начала войны Метинвест вместе с партнерами передал примерно 50 тысяч противотанковых ежей, более 20 тысяч шипованных цепей против колесной техники и противодесантных ежей, 20 тонн катанки для производства мобильных бастионов.

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Кроме активной поддержки украинских Вооруженных сил, Метинвест собирал и передавал гуманитарную помощь для украинцев, серьезно пострадавших из-за войны.

Только за март собрали 117 тонн товаров и продуктов для украинцев. Самое необходимое покупали за границей и собирали в гуманитарном хабе в Польше. Оттуда наборы привозили в разные области Украины и раздавали тем, кто больше всего нуждался.

Ранее мы писали, что украинские металлургические гиганты возобновляют работу, несмотря на войну. Это долгожданный стимул для украинской промышленности, которая понесла большие потери вследствие российского вторжения.