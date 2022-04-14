Стимул для промышленности: украинские металлургические гиганты возобновляют работу

Украинская металлургия оживает и постепенно возобновляет работу, несмотря на войну в стране

Металлургические предприятия частично выводят из консервации / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Большие металлургические компании Украины, после месяца простоя из-за войны, снова собираются запустить.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, перезапускают свои мощности компании группы Метинвест и ArcelorMittal, несмотря на ряд логистических проблем.

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Перезапуск металлургических гигантов является долгожданным стимулом для украинской промышленности, которая понесла большие потери в результате российского вторжения. В целях безопасности и из-за трудностей с поставками и экспортом продукции, сталелитейная промышленность была законсервирована.

Мощности снова в работе

Сейчас мощности частично возобновляют работу. Метинвест запустила две из четырех доменных печей на комбинате "Запорожсталь". Однако мощности в Мариуполе и Авдеевке понесли убытки из-за боевых действий.

"Пока активная фаза российской военной агрессии не прекратится, а надежные каналы связи с заводами не восстановятся, оценить масштабы потерь невозможно", – отметили в Метинвесте.

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Кроме того, в Кривом Роге заработала доменная печь ArcelorMittal, до 2 мая планируют запустить в работу домну №8. Компания планирует к середине следующего месяца возобновить экспорт железорудного концентрата.

Война в Украине повлияла не просто на промышленный сектор, а на ситуацию в мире. В Европе за последний месяц на 43% поднялась цена на горячекатаные рулоны. За метрическую тонну теперь просят по 1348 евро вместо 943 евро по состоянию на 24 февраля.

Промышленность становится на военные рельсы

Крупные промышленные предприятия Украины частично возобновляют работу. Особенно это заметно в Запорожье, где в работе уже часть мощностей "Запорожстали", "Запорожогнеупор" и "Запорожкокс".

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Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом, – подчеркнул гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Компании перевозят на запад страны и запускают альтернативные мощности. На днях заработали новые производства машиностроительной компании Corum Group в Хмельницкой и Волынской областях. По словам гендиректора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, работа машиностроителей поможет обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий, поэтому украинцы будут иметь свет и тепло в домах.

Ранее мы рассказывали, что криворожские промышленные предприятия активно участвуют в поддержке экономики региона и предоставляют материалы и технику для строительства фортификационных сооружений Вооруженным силам Украины.

В то же время представители Европейской бизнес-ассоциации призвали украинские власти возобновить возмещение НДС. Если это не сделать, в перспективе может остановиться экспорт и приток валюты в бюджет.