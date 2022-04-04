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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

В Запорожье возобновляет работу металлургическое предприятие – чем будут помогать Украине

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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4 апреля, 13:49
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Рассказываем, какие отделы важного предприятия начали работу после вынужденного простоя
Какие отделы завода возобновляют работу
Какие отделы завода возобновляют работу / Фото: Запоріженерготрив, Коллаж: Сегодня

В Запорожье возобновляет работу еще одно металлургическое предприятие группы "Метинвест", а именно – "Запорожогнеупор".

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

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Отмечается, что "Метинвест" частично выводит из режима консервации производственные подразделения завода "Запорожогнеупор" и возобновляет работу сервисных центров в Запорожье и Кривом Роге.

"Важной составляющей в восстановлении экономики является стабильная работа металлургических предприятий. "Запорожогнеупор" готов обеспечить их огнеупорами (огнеупорные материалы) и качественным сервисом – ради достижения нашей общей цели", – отметил генеральный директор завода Сергей Гоман.

На предприятии возобновили работу цеха магнезиальных изделий и алюмосиликатного цеха, продукция которых пользуется спросом на отечественных горно-обогатительных, металлургических и инжиниринговых предприятиях.

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Кроме этого, заработали сервисные центры Запорожья и Кривого Рога, которые будут заниматься текущими ремонтами коксовых батарей Запорожкокса и Каметстали, футеровкой сталелитейных агрегатов "Запорожстали", ремонтами обжиговых машин горно-обогатительных комбинатов.

Напомним, что в режим консервации подразделения "Запорожогнеупора" были переведены 5 марта, а все сотрудники завода присоединились к работе Центра координации гуманитарной миссии Метинвеста в Запорожье как волонтеры.

Мировые рынки металлопродукции

Из-за российской войны против Украины в мире может образоваться катастрофическое снижение спроса на сталь, если боевые действия перейдут в стадию затяжного конфликта.

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Поскольку Украина и Россия были очень крупными поставщиками стальной продукции, война очень сильно бьет по этому рынку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, как "Метинвест" переводит промышленность на военные рельсы, и рассказывали, как компания решает проблему с экспортом металлургической продукции.

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