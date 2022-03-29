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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Задание – решить логистическую проблему, – гендиректор Метинвеста об экспорте металлургической продукции

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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29 марта, 20:54
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Из-за войны в Украине главные потоки сбыта продукции оказались заблокированными, однако есть способы возобновить экспорт
В Метинвесте рассказали о перспективах экспорта металлургической продукции
В Метинвесте рассказали о перспективах экспорта металлургической продукции / Фото: Getty Images

Украинская металлургия базировалась на доступе к морским портам. Основные потоки металла шли из Мариупольского и Черноморских портов, которые сейчас заблокированы или захвачены оккупантами.

Об этом сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью с телеведущим Тиграном Мартиросяном на Youtube-канале "Украина 24".

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Ситуация с портами сильно урезала логистику предприятий. В частности, планируют перезапустить "Запорожсталь", но возник вопрос завоза сырья – металлургического угля для изготовления стали – и вывоза готовой продукции.

"В этом направлении сотрудничаем с "Укрзализныцей", наши интересы в этом отношении совпадают с интересами страны. Наша задача – найти решение логистической проблемы и запустить экономику. Это то, над чем мы активно работаем", – подчеркнул Рыженков.

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Два рынка сбыта

Железную руду украинские предприятия могут сбывать на европейский и дальневосточный рынки. В Европе Украина была и останется большим поставщиком, как и сейчас. Даже в марте на европейский рынок продали около 1 миллиона железорудной продукции.

"Если говорить о Китае или Дальнем Востоке, то там наша доля поставок настолько мала, что в целом рынок вряд ли это заметит", – заметил Рыженков.

На РФ влияние будет значительным – россияне потеряли рынок Европы и неизвестно, смогут ли переориентироваться на другие рынки. Вероятно, что из-за санкций Россия закроется в себе, что означает падение производства горнорудных предприятий на 30 – 40%.

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Что касается Украины, то с позиции железорудных предприятий она потеряет 60%. Поэтому сейчас главная задача частного сектора – совместно с "Укрзализныцей" и Кабмином наладить дальнейшую продажу продукции. В этом контексте планируется максимально переориентироваться на западные страны, попробовать модернизацию и инновационные решения, такие как контейнерные перевозки.

Есть много идей, которые прорабатывает рабочая группа вместе с "Укрзализныцей". Конечно, мы найдем решение", – резюмировал Рыженков.

Ситуация на мировом рынке

Война России против Украины оказала серьезное влияние на мировую экономику и металлургию. Речь как о дефиците ресурсов, так и о ценах на них. В частности, цены на сталь в Европе продолжают обновлять исторические рекорды в предвкушении очередных санкций.

Австралия поддержала санкции против РФ и решила запретить экспорт глинозема и алюминиевых руд. Следовательно, агрессор не сможет использовать алюминий в машиностроительной, аэрокосмической, строительной и других отраслях.

Еще раньше в мире заговорили о дефиците чипов, поскольку из Украины прекратили поставлять неон из-за войны. Мариупольский "Ингаз" и одесский "Криоин" продавали до 54% мирового неона, который использовали при изготовлении лазеров. Найти замену довольно сложно, так что на рынке технологий ожидают подорожание.

Раньше мы рассказывали о непрерывном росте стоимости нефти, поскольку перспектива переговоров между Россией и Украиной неясна. Однако, как только альтернативы российским энергоносителям найдут, цены начнут снижаться.

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