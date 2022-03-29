Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Металургія

Завдання – розв'язати логістичну проблему, – гендиректор Метінвесту про експорт металургійної продукції

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 березня, 20:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через війну в Україні головні потоки збуту продукції виявилися заблокованими, однак є способи відновити експорт
У Метінвесті розповіли про перспективи експорту металургійної продукції
У Метінвесті розповіли про перспективи експорту металургійної продукції / Фото: Getty Images

Українська металургія базувалася на доступі до морських портів. Основні потоки металу йшли з Маріупольського та чорноморських портів, які тепер заблоковані або захоплені окупантами.

Про це повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков в інтервʼю телеведучому Тиграну Мартиросяну на YouТube-каналі "Україна 24".

Реклама

Ситуація в портах сильно зрізала логістику підприємств. Зокрема, планують перезапустити "Запоріжсталь", але виникло питання завезення сировини – металургійного вугілля для виготовлення сталі – та вивезення готової продукції.

"У цьому напрямку співпрацюємо з "Укрзалізницею", наші інтереси в цьому збігаються з інтересами країни. Наше завдання – знайти розв’язання логістичної проблеми і запустити економіку. Це те, над чим ми активно працюємо", – наголосив Риженков.

Реклама

Два ринки збуту

Залізну руду українські підприємства можуть збувати на європейський та далекосхідний ринки. У Європі Україна була і залишиться великим постачальником, як і раніше. Навіть у березні на європейський ринок продали майже 1 мільйон залізорудної продукції.

"Якщо говорити про Китай чи Далекий Схід, то там наша частка постачання така мала, що в цілому ринок навряд чи це помітить", – зауважив Риженков.

На РФ вплив буде значним – росіяни втратили ринок Європи, і невідомо, чи зможуть переорієнтуватися на інші ринки. Ймовірно, що через санкції Росія закриється в собі, що означатиме падіння виробництва гірничорудних підприємств на 30–40%.

Реклама

Щодо України, то з позиції залізорудних підприємств вона втратить 60%. Тому тепер головне завдання приватного сектору – спільно з "Укрзалізницею" та Кабміном налагодити подальший продаж продукції. У цьому контексті планують максимально переорієнтуватися на західні країни, спробувати модернізацію та інноваційні рішення, як-от контейнерні перевезення.

"Є багато ідей, які пропрацьовує робоча група разом з "Укрзалізницею". Звісно ж, ми знайдемо рішення", – резюмував Риженков.

Ситуація на світовому ринку

Війна Росії проти України серйозно вплинула на світову економіку та металургію. Мовиться як про дефіцит ресурсів, так і про ціни на них. Зокрема, ціни на сталь у Європі продовжують оновлювати історичні рекорди в передчутті наступних санкцій.

Австралія підтримала санкції проти РФ і вирішила заборонити експорт глинозему та алюмінієвих руд. Відтак агресор не зможе використовувати алюміній у машинобудівній, аерокосмічній, будівельній та інших галузях.

Ще раніше у світі заговорили про дефіцит чипів, оскільки з України припинили постачати неон через війну. Маріупольський "Інгаз" та одеський "Кріоін" продавали до 54% світового неону, який використовували для виготовлення лазерів. Знайти заміну досить складно, тож на ринку технологій очікують подорожчання.

Раніше ми розповідали про невпинне зростання вартості нафти, оскільки перспектива переговорів між Росією та Україною нечітка. Однак щойно альтернативу російським енергоносіям буде знайдено, ціни почнуть знижуватись.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Опитування
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Початок кінця
Нова обкладинка журналу TIME
Що чекає на Росію?
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Надійний тил
Допомогти Героям!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37
Опитування

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти