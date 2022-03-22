Ціни на сталь оновлюють історичні рекорди у Європі: що відбувається

Росія може втратити імпорт важливого товару через напад на Україну

Ціни на сталь б'ють рекорди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки російська металургія продовжує летіти у прірву через війну в Україні, Євросоюз готує нові санкції та заборону на імпорт російської сталі.

Як повідомляє видання Bloomberg, на тлі підготовки до заборони на імпорт сталеливарної продукції з Росії ціни на сталь у Європі підскочили до нового рекорду.

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Наприклад, вартість гарячекатаного рулону в Північній Європі збільшилася на 10% минулої п'ятниці – до 1435 євро за тонну.

Арматура теж дорожчає до історичних максимумів за даними Kallanish Commodities Ltd.

Ринок металургії під ударом

Напад Росії на Україну серйозно похитнув позиції російської металургії на європейських біржах, через що ціни на деякі види металу почали неухильно повзти вгору. Річ у тім, що вторгнення російських військ в Україну заважає постачанням ключового інгредієнта – нікелю, що призводить до ще більшого зростання цін.

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За словами джерела з великого виробника нержавіючої сталі, ринок вже оцінює рівень ризику пропозиції, про що свідчить нещодавній стрибок цін. Продукція з нержавіючої сталі в основному виробляється із вмістом брухту 80-90% та приблизно 10% нікелю класу 1, при цьому очікується, що виробництво обох продуктів подорожчає ще більше.

Раніше ми розповідали, що на Лондонській біржі пропонують бойкотувати російський метал, і писали, що в Європі назріває дефіцит сталі.