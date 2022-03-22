Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Металургія

Ціни на сталь оновлюють історичні рекорди у Європі: що відбувається

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 11:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росія може втратити імпорт важливого товару через напад на Україну
Ціни на сталь б'ють рекорди
Ціни на сталь б'ють рекорди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки російська металургія продовжує летіти у прірву через війну в Україні, Євросоюз готує нові санкції та заборону на імпорт російської сталі.

Як повідомляє видання Bloomberg, на тлі підготовки до заборони на імпорт сталеливарної продукції з Росії ціни на сталь у Європі підскочили до нового рекорду.

Реклама

Наприклад, вартість гарячекатаного рулону в Північній Європі збільшилася на 10% минулої п'ятниці – до 1435 євро за тонну.

Арматура теж дорожчає до історичних максимумів за даними Kallanish Commodities Ltd.

Ринок металургії під ударом

Напад Росії на Україну серйозно похитнув позиції російської металургії на європейських біржах, через що ціни на деякі види металу почали неухильно повзти вгору. Річ у тім, що вторгнення російських військ в Україну заважає постачанням ключового інгредієнта – нікелю, що призводить до ще більшого зростання цін.

Реклама

За словами джерела з великого виробника нержавіючої сталі, ринок вже оцінює рівень ризику пропозиції, про що свідчить нещодавній стрибок цін. Продукція з нержавіючої сталі в основному виробляється із вмістом брухту 80-90% та приблизно 10% нікелю класу 1, при цьому очікується, що виробництво обох продуктів подорожчає ще більше.

Раніше ми розповідали, що на Лондонській біржі пропонують бойкотувати російський метал, і писали, що в Європі назріває дефіцит сталі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Цитата дня

Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
Детальніше
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти