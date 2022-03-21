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На Лондонській біржі пропонують бойкотувати російський метал – чого може позбутися РФ

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21 березня, 14:45
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Росія все більше відокремлюється від цивілізованих країн і стає бізнес-ізгоєм
Мир хоче відгородитися від російської металургії
Мир хоче відгородитися від російської металургії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Профільний комітет Лондонської біржі металів пропонує відмовитись від продажу російської міді, а також припинити взагалі завозити цей метал з РФ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

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"Комітет, який відіграє лише консультативну роль у LME, у п'ятницю проголосував переважною більшістю за те, щоб рекомендувати біржі не допускати нових постачань російської міді на свої склади", – наголошується в повідомленні.

За даними біржі, там продовжують стежити за введенням санкцій проти Росії, але ще не готові до якихось самостійних дій.

Удар по машинобудівній галузі

Раніше МЗС Австралії повідомило, що уряд 20 березня заборонив експорт глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів, в Росію.

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Це означає, що РФ втратить майже 20% глинозему та руд, які їй потрібні.

Австралія таким чином обмежила можливості виробництва алюмінію в Росії, а цей метал активно використовують у машинобудівній, будівельній, аерокосмічній та автомобільній галузях.

"Сьогодні" також писали, як Європу може наздогнати дефіцит сталі та що буде з цінами на інший популярний метал.

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