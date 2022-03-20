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СЬОГОДНІ Industry Металургія

Удар по машинобудівній галузі: Австралія не продаватиме Росії глинозем та алюмінієві руди

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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20 березня, 12:09
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Австралія продовжує обкладати Росію санкціями через вторгнення в Україну
Австралія нанесла удар по машинобудівній галузі РФ
Австралія нанесла удар по машинобудівній галузі РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Проти Росії та російських олігархів Австралія ввела 476 санкцій, якими обмежили банківську, бізнесову та виробничу діяльність.

Як повідомили на сайті МЗС Австралії, уряд 20 березня заборонив експорт глинозему та алюмінієвих руд, зокрема бокситів, до Росії. Йдеться про майже 20% потреб країни-агресорки в цих ресурсах.

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У такий спосіб міжнародні партнери України обмежили можливості виробництва алюмінію в Росії. Його активно використовують у машинобудівній, будівельній, аерокосмічній та автомобільній галузях.

Окрім цього, для України Австралія за власні кошти передасть 70 тисяч тонн вугілля на підтримку електростанцій та для забезпечення світлом громадян. Постачання організовує Whitehaven Coal спільно з Whitehaven, у співпраці з українським та польським урядами.

На підтримку Збройних сил України країна передасть 21 мільйон доларів, а також ще 30 мільйонів – на екстрену гуманітарну допомогу. Для українських біженців відкрили тимчасові гуманітарні візи, які діятимуть упродовж 3 років.

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Ситуація з ресурсами РФ

Російський газ є одним із головних важелів впливу на Європу, яка залежить від енергоносіїв. Однак війна в Україні спонукала країни ЄС злізти з газової голки та шукати інші джерела ресурсу.

Німецькі промисловці уже напрацьовують шляхи виходу із ситуації. Та розглядають кілька прийнятних варіантів.

Економісти переконані, що потужні санкції Заходу, які вони наклали на країну-агресорку, приведуть еру російської нафтової промисловості до кінця. Прогнозують падіння видобутку нафти в Росії на 50%.

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Раніше ми розповідали, що на Європу очікує дефіцит на ринку металів через війну в Україні.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

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Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

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