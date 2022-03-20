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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Удар по машиностроительной отрасли: Австралия не будет продавать России глинозем и алюминиевые руды

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 марта, 12:09
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Австралия продолжает облагать Россию санкциями из-за вторжения в Украину
Австралия нанесла удар по машиностроительной отрасли РФ
Австралия нанесла удар по машиностроительной отрасли РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Против России и российских олигархов Австралия ввела 476 санкций, которыми ограничили банковскую, производственную и бизнес-деятельность.

Как сообщили на сайте МИД Австралии, правительство 20 марта запретило экспорт глинозема и алюминиевых руд, в частности бокситов, в Россию. Речь идет о почти 20% потребностей страны-агрессора в этих ресурсах.

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Таким образом, международные партнеры Украины ограничили возможности производства алюминия в России. Его активно используют в машиностроительной, строительной, аэрокосмической и автомобильной отраслях.

Кроме того, для Украины Австралия за собственные средства передаст 70 тысяч тонн угля для поддержки электростанций и обеспечения светом граждан. Снабжение организует Whitehaven Coal совместно с Whitehaven, в сотрудничестве с украинским и польским правительствами.

В поддержку Вооруженных сил Украины страна передаст 21 миллион долларов, а также еще 30 миллионов – на экстренную гуманитарную помощь. Для украинских беженцев открыли временные гуманитарные визы, которые будут действовать в течение трех лет.

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Ситуация с ресурсами РФ

Российский газ является одним из главных рычагов влияния на Европу, зависящую от энергоносителей. Однако война в Украине побудила страны ЕС слезть с газовой иглы и искать другие источники ресурса.

Немецкие промышленники уже нарабатывают пути выхода из ситуации. И рассматривают несколько приемлемых вариантов.

Экономисты убеждены, что мощные санкции Запада, наложенные ими против страны-агрессора, приведут эру российской нефтяной промышленности к концу. Прогнозируется падение добычи нефти в России на 50%.

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Ранее мы рассказывали, что Европу ожидает дефицит на рынке металлов из-за войны в Украине.

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Алексей Кущ, экономист
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