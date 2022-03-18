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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Европу ожидает новый дефицит: сколько металла перестала поставлять Украина

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 марта, 17:10
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Рассказываем, как российская агрессия нарушает процессы экспорта и может привести к дефициту
В Европе назревает новый дефицит
В Европе назревает новый дефицит / Фото: Коллаж: Сегодня

Война России против Украины вызывает безумное давление на рынок металлопродукции и рост цен в данной области.

Об этом рассказал аналитик инвесткомпании Dragon Capital Денис Саква в интервью "НВ".

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По его словам, Украина имеет очень ограниченные физические возможности экспортировать сталь, поскольку из-за войны остановлены производства, в частности в Мариуполь и Запорожье.

"Мы экспортируем около 15 млн. тонн стали, и сейчас этот экспорт практически полностью остановился. И поскольку Украина – крупный поставщик стали в мире, то разве эта ситуация давит на рынки", – рассказывает эксперт.

Но это не единственная проблема, поскольку мы также снабжаем так называемые полуфабрикаты, из которых потом производят листовой прокат, поэтому цены на сталь в Европе выросли, а от высоких цен на сталь будет страдать отрасль машиностроения.

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"Кроме того, Европа еще запретила импорт российской стали. Не все, полуфабрикаты продолжают уходить. Но теперь Европе нужно искать альтернативу продукции и из Украины и России", – рассказывает Саква.

Железная руда

Кроме стали и полуфабрикатов из нее Украина является крупным поставщиком железной руды и экспортирует. 44-46 млн. тонн в год.

Это не такие большие объемы в глобальном измерении, но на рынке железной руды производство примерно равнялось потреблению.

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Это значит, что уход Украины с рынка приведет к дефицита, хотя и не столь острого.

Дефицит неона для чипов

Из-за нападения России в Украине перестали работать компании "Криоин Инжиниринг" и "Ингаз", поставлявшие до 54% мирового неона, что нужно для лазеров по изготовлению чипов.

Например, "Ингаз", расположенный в Мариуполе, поставлял в 20 тысяч кубометров неона в месяц в Тайвань, Корею, Китай, США и Германию, а "Криоин Инжиниринг" в Одессе – около 15 тыс. кубометров.

По мнению западных экспертов, из-за войны компании не смогут выполнить заказ и это может угрожать дефицитом чипов всему миру.

Сегодня также писали, что Китай хочет воспользоваться ситуацией для расширения своего влияния на рынок. цветных металлов и рассказывали, как в мире подорожал никель.

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