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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

На Лондонской бирже предлагают бойкотировать российский метал – чего может лишиться РФ

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21 марта, 14:45
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Россия все больше отделяется от цивилизованных стран и становится бизнес-изгоем
Мир хочет отгородится от российской металлургии
Мир хочет отгородится от российской металлургии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Профильный комитет Лондонской биржи металлов предлагает отказаться от продажи российской меди, а также прекратить вообще завозить этот металл из РФ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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"Комитет, который играет лишь консультативную роль в LME, в пятницу проголосовал подавляющим большинством за то, чтобы рекомендовать бирже не допускать новые поставки российской меди на свои склады", — отмечается в сообщении.

По данным биржи, там продолжают следить за введением санкций против России, но сейчас еще не готовы предпринимать каких-то самостоятельных действий.

Удар по машиностроительной отрасли

Ранее МИД Австралии сообщил, что правительство 20 марта запретило экспорт глинозема и алюминиевых руд, в частности бокситов, в Россию.

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Это означает, что РФ лишится почти 20% глинозема и руд, которые ей необходимы.

Австралия таким образом ограничила возможности производства алюминия в России, а этот металл активно используют в машиностроительной, строительной, аэрокосмической и автомобильной отраслях.

"Сегодня" также писали, как Европу может настигнуть дефицит стали и что будет с ценами на другой популярный металл.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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