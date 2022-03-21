На Лондонской бирже предлагают бойкотировать российский метал – чего может лишиться РФ

Профильный комитет Лондонской биржи металлов предлагает отказаться от продажи российской меди, а также прекратить вообще завозить этот металл из РФ.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
"Комитет, который играет лишь консультативную роль в LME, в пятницу проголосовал подавляющим большинством за то, чтобы рекомендовать бирже не допускать новые поставки российской меди на свои склады", — отмечается в сообщении.
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По данным биржи, там продолжают следить за введением санкций против России, но сейчас еще не готовы предпринимать каких-то самостоятельных действий.
Удар по машиностроительной отрасли
Ранее МИД Австралии сообщил, что правительство 20 марта запретило экспорт глинозема и алюминиевых руд, в частности бокситов, в Россию.
Это означает, что РФ лишится почти 20% глинозема и руд, которые ей необходимы.
Австралия таким образом ограничила возможности производства алюминия в России, а этот металл активно используют в машиностроительной, строительной, аэрокосмической и автомобильной отраслях.
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