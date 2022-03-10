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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Мир столкнется с небывалыми ценами на нержавеющую сталь – чем это грозит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 12:14
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Рассказываем, что происходит на мировых рынках металлургии из-за вторжения России в Украину
Некоторые виды металла дорожают
Некоторые виды металла дорожают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока российская металлургия серьезно страдает из-за войны с Украиной, цены на некоторые виды металла тоже неуклонно ползут вверх. К примеру ожидается, что цены на нержавеющую сталь в ближайшее время поднимутся из-за увеличения спроса и сокращения предложения.

Об этом сообщает агентство Platts.

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Что происходит

Ожидается, что нержавеющая сталь будет дорожать из-за повышенного спроса, сокращения предложения и повышения стоимости сырья.

Цены на нержавеющую сталь уже растут на фоне восстановления мировых рынков после пандемии COVID-19. Так, производители в 2021 году сообщали о серьезных доходах за последнее время.

Впрочем, уже тогда многие испытывали проблемы с поставкой сырья из-за высоких цен на энергоносители. А вторжение российских войск в Украину мешает поставкам ключевого ингредиента – никеля, что приводит к еще большему росту цен.

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"Без импорта никеля из России мы считаем, что запасы никеля в ЕС могут очень быстро упасть ниже 40 тысяч долларов за тонну. В 2006 году, когда цена на никель взлетела до 55 000 долларов за тонну, запасы на LME были именно на этом уровне, 40 000 тонн", – заявил S&P Global представитель Euranimi, европейской ассоциации независимых импортеров нержавеющей стали и алюминия.

Отметим, что вторым по величине экспортером никеля класса 1 является город Норильск (Россия), который обслуживает около 50% акций Лондонской биржи металлов. Сейчас LME имеет 80 тыс. тонн никеля такого класса, хотя в обычное время запасы достигали около 200 тыс. тонн.

Что будет с ценами дальше

По словам источника из крупного производителя нержавеющей стали, рынок уже оценивает степень риска предложения, о чем свидетельствует недавний скачок цен. Продукция из нержавеющей стали в основном производится с содержанием лома 80-90% и примерно 10% никеля класса 1, при этом ожидается, что производство обоих продуктов подорожает еще больше.

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"Возможно, сейчас может быть еще хуже: Россия/Беларусь/Украина экспортируют в Роттердам 150 000–200 000 тонн лома с содержанием никеля 9–10% в год. В округленных цифрах это соответствует производству 200 000 тонн нержавеющей стали", — подчеркнул представитель Euranimi.

Впрочем, существует еще вариант, что самые крупные производители таки найдут выход из сложившейся ситуации и обеспечат бесперебойное производство, что поддержать рыночный спрос.

"Никель может быть заменен марганцем в пропорции производимых нержавеющих сталей, и в настоящее время эти сорта, содержащие марганец, составляют около 22% мирового производства", — рассказал аналитик.

Что в итоге

Сектор нержавеющей стали в значительной степени стимулирует мировой спрос на никель, на его долю приходится около 70% всего спроса на никель. Сплавы занимают около 20%, и такой спрос, вероятно, займет больше всего времени, чтобы вернуться к допандемическому уровню.

Этот металл также должен играть ключевую роль в переходе к энергетике из-за растущего рынка никель-кобальт-алюминиевых аккумуляторов, используемых в электромобилях, на долю которых приходится около 10% всего спроса на никель.

Как мы писали ранее, война в Украине не только спровоцировала массовый отток европейских и мировых компаний из РФ – боевые действия еще и влияют на металлургию Европы, Турции и КНР.

стальметаллы
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