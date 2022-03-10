Світ зіткнеться з небувалими цінами на нержавну сталь – чим це загрожує

Розповідаємо, що відбувається на світових ринках металургії через вторгнення Росії в Україну

Деякі види металу дорожчають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки російська металургія серйозно страждає через війну з Україною, ціни на деякі види металу теж неухильно йдуть вгору. Наприклад, очікується, що ціни на нержавну сталь найближчим часом зростуть через збільшення попиту та зменшення пропозиції.

Про це повідомляє агентство Platts.

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Що відбувається

Очікують, що нержавна сталь дорожчатиме через підвищений попит, скорочення пропозиції та підвищення вартості сировини.

Наголошують, що ціни на нержавну сталь уже зростають на тлі відновлення світових ринків після пандемії COVID-19. Зокрема, виробники в 2021 році повідомляли про значні прибутки останнім часом.

Втім, уже тоді багато хто відчував проблеми з постачанням сировини через високі ціни на енергоносії. А вторгнення російських військ в Україну заважає постачанням ключового інгредієнта – нікелю, що призводить до ще більшого зростання цін.

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Без імпорту нікелю з Росії ми вважаємо, що запаси нікелю в ЄС можуть дуже швидко впасти нижче 40 тисяч доларів за тонну. У 2006 році, коли ціна на нікель злетіла до 55 000 доларів за тонну, запаси на LME були саме на цьому рівні, 40 000 тонн", – заявив S&P Global представник Euranimi, європейської асоціації незалежних імпортерів нержавної сталі та алюмінію.

Зазначимо, що другим за величиною експортером нікелю класу 1 є Норильськ (Росія), який обслуговує близько 50% акцій Лондонської біржі металів. Зараз LME володіє 80 тис. тонн нікелю такого класу, хоча у звичайний час запаси досягали близько 200 тис. тонн.

Що буде з цінами далі

За словами джерела великого виробника нержавної сталі, ринок вже оцінює рівень ризику пропозиції, про що свідчить нещодавній стрибок цін. Продукцію з нержавної сталі переважно виробляють із вмістом брухту 80-90% та приблизно 10% нікелю класу 1, причому очікується, що виробництво обох продуктів подорожчає ще більше.

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"Можливо, тепер може бути ще гірше: Росія/Білорусь/Україна експортують до Роттердама 150 000–200 000 тонн брухту із вмістом нікелю 9–10% на рік. У заокруглених цифрах це відповідає виробництву 200 000 тонн нержавної сталі", — наголосив представник Euranimi.

Втім, є ще варіант, що найбільші виробники таки знайдуть вихід із ситуації і забезпечать безперебійне виробництво, щоб підтримати ринковий попит.

"Нікель може бути замінений марганцем у пропорції нержавних сталей, і нині ці сорти, що містять марганець, становлять близько 22% світового виробництва", – розповів аналітик.

Що в результаті

Сектор нержавної сталі значною мірою стимулює світовий попит на нікель, на його частку припадає близько 70% попиту на нікель. Сплави становлять близько 20%, і такий попит, ймовірно, займе найбільше часу, щоб повернутися до допандемічного рівня.

Цей метал також має відігравати ключову роль у переході до енергетики через зростання ринку нікель-кобальт-алюмінієвих акумуляторів, що використовуються в електромобілях, на частку яких припадає близько 10% всього попиту на нікель.

Як ми писали раніше, війна в Україні не тільки спровокувала масовий відплив європейських і світових компаній з РФ – бойові дії ще й впливають на металургію Європи, Туреччини та КНР. На цих ринках уже починається хаос, який надалі може спровокувати затяжну кризу.