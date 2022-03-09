Удар по мировой металлургии: как война против Украины может разрушить отрасль

Рассказываем, что изменится в мировой металлургии из-за войны РФ против Украины

Мировая металлургия на грани краха: что происходит из-за войны в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война в Украине не только спровоцировала массовый отток европейских и мировых компаний из РФ – боевые действия еще и влияют на металлургию Европы, Турции и КНР. На этих рынках уже начинается хаос, который в дальнейшем может спровоцировать затяжной кризис.

Неопределенность на рынке металлургии напрямую связана с российским вторжением в Украину, ведь война разрывает устоявшиеся цепочки поставок металлургической продукции и сырья в мире, пишет издание Новое Время Бизнес.

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Война и большие предприятия

Боевые действия практически полностью парализовали работу почти что всех крупнейших металлургических предприятий Украины: мариупольские Азовсталь и ММК им. Ильича, Запорожсталь, АрселорМиттал Кривой Рог.

Экономика Украины теряет миллионы тонн продукции и миллиарды долларов. Хотя еще в 2021 году украинская металлургия произвела 21,37 млн тонн стали и экспортировала более 14 млн тонн.

Ухудшается ситуация и на рынках страны-агрессора. Так, металлургические заводы РФ в прошлом году произвели 76 млн тонн стали. На экспорт ушло 43,5 млн тонн, в том числе 3,9 млн тонн чугуна и 14,9 млн тонн полуфабрикатов.

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Заводы в России пока еще работают, но уже сегодня есть проблемы с продажей и отгрузкой продукции на внешние рынки.

Из-за остановки украинских предприятий, логистических сложностей и санкций против российской экономики под угрозой срыва оказались поставки около 58 млн тонн продукции из стали на мировые рынки.

Сырьевая зависимость

Под контролем Украины и РФ находится около 60% мирового экспорта чугуна. Производство практически остановилось и страны-покупатели — США, Италия, Турция и другие — не смогут использовать импортный чугун для дальнейшей переплавки в сталь. Кроме того, в 2021 году Украина и Россия суммарно поставили более 7 млн тонн чугуна.

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Как свидетельствуют данные ГМК Центр, украинские металлургические компании в 2021 году обеспечили 34% потребности ЕС в слябах и 50% – в квадратной заготовке. Причем Украина с Россией суммарно контролируют 84% рынка полуфабрикатов ЕС.

В кратко- и среднесрочной перспективе заместить такое количество продукции "грязных" аглодоменного и сталеплавильного переделов практически невозможно. Поэтому почти точно будут разрушены многочисленные цепочки поставок, переработки и сбыта.

Почему кризис неизбежен

На европейском и средиземноморском рынках чугун, полуфабрикаты и металлолом были взаимозаменяемым и взаимодополняемым сырьем.

Например, если возникал дефицит лома, рынки оперативно занимались закупкой полуфабрикатов. Но из-за нападения России на Украину возможности оперативно заменять продукцию больше нету.

Война влияет и на цены. Так, стоимость металлолома уже заоблачная – более $600 за 1 тонну. И все равно наблюдается дефицит продукции.

А что с Российской продукцией

Почему остановился экспорт с территории Украины, понятно – боевые действия точатся в нашей стране, поэтому экспортировать свою продукцию украинские металлурги никак не могут.

Но российская продукция исчезает с рынков вместе с украинской. Все потому, что война сделала невозможным судоходство по Черному морю. Железорудное сырье и металлопродукция из украинских и российских портов не отгружаются. Поэтому сложности возникли не только у потребителей, перекатчиков и металлургов Европы и Ближнего Востока.

Еще один момент, который уже является преградой для торговли между ЕС и Россией — это репутационные потери. На европейском рынке не хотят закупать металлопрокат, даже если продукцию произвели на европейских активах российских металлургов. России также не хотят поставлять некоторые марки стали, чтобы ее не использовали в производстве танков.

Поэтому уже скоро в мировой металлургии может возникнуть эффект домино: металлопрокат существенно подорожает, а мир может столкнуться с серьезным дефицитом стальной продукции.

Ранее мы рассказывали, что сразу 52 металлургические компании РФ оказались на грани дефолта из-за войны, и писали, что Запад усиливает санкции против энергетического сектора России.