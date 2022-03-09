Удар по світовій металургії: як війна проти України може зруйнувати галузь

Розповідаємо, що зміниться у світовій металургії через війну РФ проти України

Світова металургія на межі краху: що відбувається через війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні не тільки спровокувала масовий відтік європейських і світових компаній з РФ – бойові дії ще й впливають на металургію Європи, Туреччини та КНР. На цих ринках уже починається хаос, який надалі може спровокувати затяжну кризу.

Невизначеність на ринку металургії безпосередньо пов'язана з російським вторгненням в Україну, адже війна розриває усталені ланцюжки поставок металургійної продукції та сировини у світі, пише видання Новое Время Бізнес.

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Війна та великі підприємства

Бойові дії практично повністю паралізували роботу майже всіх найбільших металургійних підприємств України: маріупольські Азовсталь та ММК ім. Ілліча, Запоріжсталь, АрселорМіттал Кривий Ріг.

Економіка України втрачає мільйони тонн продукції та мільярди доларів. Хоча ще у 2021 році українська металургія виробила 21,37 млн тонн сталі та експортувала понад 14 млн тонн.

Погіршується ситуація і на ринках країни-агресора. Так, металургійні заводи РФ минулого року виробили 76 млн тонн сталі. На експорт пішло 43,5 млн тонн, у тому числі 3,9 млн тонн чавуну та 14,9 млн тонн напівфабрикатів.

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Заводи в Росії поки що працюють, але вже сьогодні є проблеми з продажем та відвантаженням продукції на зовнішні ринки.

Через зупинку українських підприємств, логістичні складнощі та санкції проти російської економіки під загрозою зриву опинилися постачання близько 58 млн тонн продукції зі сталі на світові ринки.

Сировинна залежність

Під контролем України та РФ перебуває близько 60% світового експорту чавуну. Виробництво практично зупинилося і країни-покупці – США, Італія, Туреччина та інші – не зможуть використати імпортний чавун для подальшого переплавлення в сталь. Крім того, у 2021 році Україна та Росія сумарно поставили понад 7 млн тонн чавуну.

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Як свідчать дані ГМК Центр, українські металургійні компанії у 2021 році забезпечили 34% потреб ЄС у слябах та 50% – у квадратній заготівлі. До того ж Україна з Росією сумарно контролюють 84% ринку напівфабрикатів ЄС.

У коротко- та середньостроковій перспективі замістити таку кількість продукції "брудних" аглодоменного та сталеплавильного переділів практично неможливо. Тому майже точно будуть зруйновані численні ланцюжки поставок, переробки та збуту.

Чому криза неминуча

На європейському та середземноморському ринках чавун, напівфабрикати та металобрухт були взаємозамінною та взаємодоповнюваною сировиною.

Наприклад, якщо виникав дефіцит брухту, ринки оперативно займалися закупівлею напівфабрикатів. Але через напад Росії на Україну можливості оперативно замінювати продукцію більше нема.

Війна впливає і на ціни. Так, вартість металобрухту вже захмарна – понад $600 за 1 тонну. І все одно спостерігається дефіцит продукції.

А що з Російською продукцією

Чому зупинився експорт із території України, зрозуміло – бойові дії точаться у нашій країні, тому експортувати свою продукцію українські металурги ніяк не можуть.

Але російська продукція зникає з ринків разом із українською. Все тому, що війна унеможливила судноплавство Чорним морем. Залізорудна сировина та металопродукція з українських та російських портів не відвантажуються. Тому складнощі виникли не лише у споживачів, перекатників та металургів Європи й Близького Сходу.

Ще один момент, який уже є перепоною для торгівлі між ЄС та Росією, — це репутаційні втрати. На європейському ринку не хочуть закуповувати металопрокат, навіть якщо продукцію виготовили на європейських активах російських металургів. Росії також не очуть постачати деякі марки сталі, щоб її не використовували у виробництві танків.

Тому вже скоро у світовій металургії може виникнути ефект доміно: металопрокат суттєво подорожчає, а світ може мати справу з серйозним дефіцитом сталевої продукції.

Раніше ми розповідали, що одразу 52 металургійні компанії РФ опинилися на межі дефолту через війну, і писали, що Захід посилює санкції проти енергетичного сектора Росії.