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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Металлургический феникс Украины: руководство "Азовстали" обещает отстроить комбинат

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20 марта, 16:13
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Гендиректор "Азовстали" обещает, что комбинат в Мариуполе уцелел и впоследствии снова заработает
Руководство "Азовстали" обещает построить комбинат
Руководство "Азовстали" обещает построить комбинат / Фото: Громадське радіо, Коллаж: Сегодня, Facebook / Азовсталь

После завершения войны и прекращения обстрелов со стороны России в Мариуполе планируют снова запустить металлургический комбинат "Азовсталь"

Соответствующее заявление сделал генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили.

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По словам руководителя комбината, еще 24 февраля на "Азовстали" предприняли ряд действий, чтобы предотвратить возможную экологическую катастрофу в городе. Остановили коксовые печи, снизили температуру, перевели часть оборудования в режим горячей консервации.

Россияне обстреляли комбинат, но снаряды попали в склад с углем и упали рядом с коксовой батареей. Следовательно, предприниматели говорят о высоких шансах отстроить его и снова запустить.

"Мы вернемся в город, отстроим комбинат и возродим его, потому что Мариуполь – это Украина", – подчеркнул Цкитишвили.

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Гендиректор "Азовстали" добавил, что во время Второй мировой войны комбинат также прекращал работу. Однако в 1943 году его удалось запустить после освобождения Мариуполя.

Обращение Энвера Цкитишвили по поводу "Азовстали": смотрите видео

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Ситуация в энергетике Украины

Российские оккупанты с начала войны захватили две украинские атомные электростанции – Чернобыльскую и Запорожскую. Несколько раз они совершали провокации, обесточивая объекты и подрывая рядом боеприпасы, что побудило опасаться ядерной катастрофы.

Объекты инфраструктуры враг постоянно обстреливает и повреждает. В то же время аварийные бригады возобновляют поставки света и газа потребителям.

Ранее мы рассказывали, что украинская энергетическая компания бесплатно обеспечивает светом объекты критической инфраструктуры.

Энергетики ДТЭК уже располагают терминалами Starlink.

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