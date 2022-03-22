Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Цены на сталь обновляют исторические рекорды в Европе: что происходит

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 11:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россия может лишиться импорта важного товара из-за нападения на Украину
Цены на сталь бьют рекорды
Цены на сталь бьют рекорды / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока российская металлургия продолжает лететь в бездну из-за войны в Украине, Евросоюз готовит новые санкции и запрет на импорт российской стали.

Как сообщает издание Bloomberg, на фоне подготовки к запрету на импорт сталелитейной продукции из России, цены на сталь в Европе подскочили до нового рекорда.

Реклама

К примеру, стоимость горячекатаного рулона в Северной Европе увеличилась на 10% в минувшую пятницу – до 1435 евро за тонну.

Арматура тоже дорожает к историческим максимума по данным Kallanish Commodities Ltd.

Рынок металлургии под ударом

Нападение России на Украину серьезно пошатнуло позиции российской металлургии на европейских биржах, из-за чего цены на некоторые виды металла начали неуклонно ползти вверх. Дело в том, что вторжение российских войск в Украину мешает поставкам ключевого ингредиента – никеля, что приводит к еще большему росту цен.

Реклама

По словам источника из крупного производителя нержавеющей стали, рынок уже оценивает степень риска предложения, о чем свидетельствует недавний скачок цен. Продукция из нержавеющей стали в основном производится с содержанием лома 80-90% и примерно 10% никеля класса 1, при этом ожидается, что производство обоих продуктов подорожает еще больше.

Ранее мы рассказывали, что на Лондонской бирже предлагают бойкотировать российский метал, и писали, что в Европе может начаться дефицит стали.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Истории подвигов
Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Цитата дня

Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
Подробнее
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Наши ангелы-хранители

Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять