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СЬОГОДНІ Industry Металургія

У Запоріжжі відновлює роботу металургійне підприємство – чим допомагатимуть Україні

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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4 квітня, 13:49
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Розповідаємо, які відділи важливого підприємства почали роботу після вимушеного простою
Які відділи заводу відновлюють роботу
Які відділи заводу відновлюють роботу / Фото: Запоріженерготрив, Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі відновлює роботу ще одне металургійне підприємство групи "Метінвест", а саме – "Запоріжвогнетрив".

Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

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Зазначається, що "Метінвест" частково виводить з режиму консервації виробничі підрозділи заводу "Запоріжвогнетрив" і поновлює роботу сервісних центрів у Запоріжжі й Кривому Розі.

"Важливою складовою у відновленні економіки є стабільна робота металургійних підприємств. "Запоріжвогнетрив" готовий забезпечити їх вогнетривами (вогневитривалі матеріали) та якісним сервісом – заради досягнення нашої спільної мети", – зазначив генеральний директор заводу Сергій Гоман.

На підприємстві відновили роботу цеху магнезіальних виробів й алюмосилікатного цеху, продукція яких має попит на вітчизняних гірничо-збагачувальних, металургійних та інжинірингових підприємствах.

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Окрім цього, запрацювали сервісні центри Запоріжжя та Кривого Рогу, які будуть займатися поточними ремонтами коксових батарей "Запоріжкоксу" й Каметсталі, футеруванням сталеливарних агрегатів "Запоріжсталі", ремонтами обпалювальних машин гірничо-збагачувальних комбінатів.

Нагадаємо, що у режим консервації підрозділи "Запоріжвогнетриву" були переведені 5 березня, а усі співробітники заводу долучилися до роботи Центру координації гуманітарної місії Метінвесту в Запоріжжі як волонтери.

Світові ринки металопродукції

Через російську війну проти України у світі може утворитись катастрофічне зниження попиту на сталь, якщо бойові дії перейдуть у стадію затяжного конфлікту.

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Оскільки Україна та Росія були надзвичайно великими постачальниками сталевої продукції, війна дуже сильно б’є по цьому ринку. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, як "Метінвест" переводить промисловість на воєнні рейки, і розповідали, як компанія вирішує проблему з експортом металургійної продукції.

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