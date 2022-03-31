Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Металургія

На світових ринках різко знизився попит на сталь: що відбувається

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 14:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Україна та Росія є великими експортерами сталеливарної продукції, тому затяжний конфлікт між країнами негативно вплине на світовий ринок сталі.
Війна в Україні руйнує світовий ринок сталі
Війна в Україні руйнує світовий ринок сталі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України може призвести до катастрофічного зниження попиту на сталь, якщо бойові дії перейдуть у стадію затяжного конфлікту.

Про це повідомляє видання Reuters.

Реклама

"Ще до української кризи ми зіткнулися з трьома факторами ризику зниження попиту на сталь – уповільненням зростання в Китаї, глобальним браком тріски та стрімким зростанням цін на енергію та природні ресурси", – розповів голова Японської федерації чорної металургії Ейдзі Хашімото.

Враховуючи те, що Україна та Росія теж експортують сталеву продукцію до країн Євпропи, війна, розв'язана РФ, вже боляче вдарила по світовому ринку сталі.

"Конфлікт вплине на світову торгівлю сталлю, оскільки Росія та Україна мають велику присутність на ринку", – зазначив Хашимото.

Реклама

Ціни на сталь

Напад РФ на Україну, а також санкції проти країни-агресора вже похитнули ціни на сталь на європейському ринку.

Так, тиждень тому вартість гарячекатаного рулону в Північній Європі збільшилася на 10% минулої п'ятниці – до 1435 євро за тонну.

Арматура теж дорожчає до історичних максимумів за даними Kallanish Commodities Ltd.

Реклама

Раніше ми розповідали, що Китай хоче скористатися ситуацією для розширення свого впливу на ринок кольорових металів, а у світі подорожчав нікель.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Опитування
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Початок кінця
Нова обкладинка журналу TIME
Що чекає на Росію?
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Надійний тил
Допомогти Героям!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
Опитування

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти