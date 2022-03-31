На світових ринках різко знизився попит на сталь: що відбувається

Україна та Росія є великими експортерами сталеливарної продукції, тому затяжний конфлікт між країнами негативно вплине на світовий ринок сталі.

Війна в Україні руйнує світовий ринок сталі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України може призвести до катастрофічного зниження попиту на сталь, якщо бойові дії перейдуть у стадію затяжного конфлікту.

Про це повідомляє видання Reuters.

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"Ще до української кризи ми зіткнулися з трьома факторами ризику зниження попиту на сталь – уповільненням зростання в Китаї, глобальним браком тріски та стрімким зростанням цін на енергію та природні ресурси", – розповів голова Японської федерації чорної металургії Ейдзі Хашімото.

Враховуючи те, що Україна та Росія теж експортують сталеву продукцію до країн Євпропи, війна, розв'язана РФ, вже боляче вдарила по світовому ринку сталі.

"Конфлікт вплине на світову торгівлю сталлю, оскільки Росія та Україна мають велику присутність на ринку", – зазначив Хашимото.

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Ціни на сталь

Напад РФ на Україну, а також санкції проти країни-агресора вже похитнули ціни на сталь на європейському ринку.

Так, тиждень тому вартість гарячекатаного рулону в Північній Європі збільшилася на 10% минулої п'ятниці – до 1435 євро за тонну.

Арматура теж дорожчає до історичних максимумів за даними Kallanish Commodities Ltd.

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Раніше ми розповідали, що Китай хоче скористатися ситуацією для розширення свого впливу на ринок кольорових металів, а у світі подорожчав нікель.