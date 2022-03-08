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Китай хоче захопити ринок експорту кольорових металів – до чого тут війна з РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 18:06
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Розповідаємо, як війна Росії проти України впливає на світовий ринок металів
Що відбувається з ринком кольорових металів
Що відбувається з ринком кольорових металів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деякі китайські виробники та трейдери шукають додаткові можливості для експорту кольорових металів після того, як ціни на морські перевезення рвонули вгору через війну в Україні.

Про це пише агенція Platts.

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Зазначають, що ціни на кольорові метали всередині Китаю (алюміній, глинозем, мідь та нікель) не встигають за зростанням цін на морські перевезення, що робить вкрай прибутковим експорт китайської продукції.

Річ у тім, що нинішня війна РФ проти України призвела до великих побоювань щодо зниження постачання кольорових металів у всьому світі, що, своєю чергою, підняло ціни на морські перевезення.

З Китаю може сильно збільшитися експорт таких металів, як алюміній, нікель та мідь.

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Ціни на руду

Світові ціни на залізну руду різко зросли й досягли шестимісячного максимуму.

На Далянській товарній біржі еталонні ф'ючерси на залізну руду зросли на 7,1% – до 870 юанів ($137,69) за тонну. Це найвища ціна з 31 серпня 2021 року.

"Сьогодні" також писали, що у світі рекордно подорожчав нікель, та розповідали, яка країна відмовляється від російських енергоносіїв.

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