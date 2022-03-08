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Росія підняла вартість чорного металу: що відбувається з цінами на біржі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 14:51
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Розповідаємо, що відбувається з цінами на чорний метал на біржах у Китаї після вторгнення РФ в Україну
Світові ціни на чорний метал різко змінилися
Світові ціни на чорний метал різко змінилися

Світові ціни на залізну руду досягли шестимісячного максимуму в понеділок, 7 березня, поки що інші інгредієнти для виробництва стали відіграли багатомісячні втрати на тлі зростання цін на нафту і річного економічного прогнозу другий за величиною економіки світу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Так, еталонні ф'ючерси на залізняк на Далянській товарній біржі з поставкою в травні зросли на 7,1% до 870 юанів ($137,69 ) за тонну, що є найвищою ціною закриття з 31 серпня.

"Сьогодні ціни на залізо були переважно стимульовані ринком нафти. Як провідний товар, стрибок цін на нафту може бути показовим і вплинути на витрати у багатьох секторах", – розповів журналістам аналітик Tianfeng Futures Ву Шипін.

За даними консалтингової компанії SteelHome, спотові ціни на залізняк із вмістом Fe62% для доставки до Китаю в п'ятницю зросли на 5 доларів до 159 доларів за тонну.

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Ціни на коксівне вугілля зросли на 8,7% до 3136 юанів за тонну, коли ринок зачинився. Раніше під час сесії вони підскочили на цілих 12,9%.

Ф'ючерси на кокс на біржі Далянь зросли на 7,2% – до 3848 юанів за тонну.

Відмова від російської нафти

Після вторгнення в Україну і початком великої війни від Росії відвернулися дуже багато світових компаній і оголосили про припинення експорту своєї продукції та імпорту російської.

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Так прийшло й із найважливішим для Кремля сектором – енергетичним. Покупці відмовляються купувати російську нафту, незважаючи на зростаючі ціни. Усі бояться потрапити під санкції та заплямувати репутацію.

Різниця в ціні між еталонною нафтою марки Brent та марки Urals наближається до 20 доларів, це означає, що на російську сировину на ринку низький попит і доводиться робити знижки, щоб хоч якось його продати.

Раніше ми розповідали, що нафтовий гігант Royal Dutch Shell вирішив відмовитись від російської нафти та газу .

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