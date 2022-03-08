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Кому нафту, недорого? Ще одна країна відмовляється від російської сировини

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 16:09
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Росія продовжує втрачати ринок для імпорту нафти
Від російської нафти відмовилися в Австралії
Від російської нафти відмовилися в Австралії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільші нафтові компанії Австралії Ampol та Viva Energy більше не будуть купувати російську нафту через війну в Україні.

Про це повідомляє видання The Sydney Morning Herald.

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Так, компанія Viva вивчала варіанти утилізації двох вантажів російської нафти, придбаних ще до початку воєнної кампанії Росії проти України. Очікувалося, що вантаж прибуде до Австралії впродовж наступних двох місяців.

Паливний гігант Ampol також приєднався до решти світової спільноти та засудив вторгнення РФ в Україну. У компанії підтвердили, що не купують російську нафту чи інші паливні продукти з початку війни.

Компанії зазначили, що відмовившись від російської нафти, скористаються іншими "ланцюжками постачання", щоб забезпечити клієнтам безпечну та надійну доставку паливних продуктів.

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Допомога Заходу

Росія, вторгнувшись в Україну, втратила підтримку майже всього цивілізованого світу. Так, західні країни стали на бік України і допомагають нашій країні боротися з агресором.

Глава Нацбанку України Кирило Шевченко розповідав, що після початку відкритої війни з Росією Україна отримала міжнародну фінансову, технічну та гуманітарну підтримку на загальну суму 15 млрд дол. З цих грошей понад 5 млрд спрямовано відразу до бюджету.

Раніше ми писали, що США вступили в переговори з Венесуелою, щоб позбавитися від постачання російської нафти.

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