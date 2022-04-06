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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Восстанавливает производство: мощности "Запорожстали" частично вывели из консервации

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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6 апреля, 14:47
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Запорожский металлургический комбинат решил возобновить работу, несмотря на войну
В Украине постепенно возобновляют работу предприятия
В Украине постепенно возобновляют работу предприятия / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест частично выводит "Запорожсталь" из режима горячей консервации и готовится к работе.

Как сообщили на сайте компании, при запуске оборудования на комбинате присутствовали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, председатель правления Укрзализныци Александр Камышин и народные депутаты.

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"Запорожсталь" частично расконсервировал следующие объекты:

  • аглофабрику;
  • 3 из 6 агломашин по производству агломерата;
  • 2 из 4 доменных печей в цехе.

По словам гендиректора комбината Александра Мироненко, Украина сейчас нуждается в возрождении национальной экономики, поэтому и решили возобновить производство. Предприятие делает все необходимое, чтобы заработать на полную мощность.

Кроме "Запорожстали", в городе снова в работе "Запорожкокс", "Запорожогнеупор" и Запорожский литейно-механический завод.

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"Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом", – подчеркнул Мироненко.

Особенности работы

Производственный процесс будут поддерживать транспортные, энергетические, инжиниринговые и другие вспомогательные подразделения комбината, которые уже работают. Когда на доменных печах получат чугун, снова введут в эксплуатацию сталеплавильную печь, стан-слябинг-1150, прокатные станы цеха горячей и холодной прокатки.

Рабочие "Запорожстали" будут работать с учетом комендантского часа. Корпоративным транспортом их будут подвозить на смены.

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Воздействие войны на промышленность

Со 2 марта группе Метинвест пришлось перевести часть оборудования комбината в режим горячей консервации из-за обострения военных действий. Вместо этого в Запорожье развернули координационный хаб гуманитарной помощи, где волонтеры принимают и сортируют гуманитарную помощь от штаба "Спасаем жизни".

Штаб создали Метинвест, ДТЭК и Фонд Рината Ахметова для поддержки людей, пострадавших в результате войны России против Украины. В то же время Центр координации в Запорожье обеспечивает прием вынужденных переселенцев.

Раньше мы рассказывали, что из режима консервации вывели основные подразделения завода "Запорожкокс". В то же время гендиректор "Азовстали" пообещал, что мариупольский комбинат возобновят и он снова будет работать для Украины.

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