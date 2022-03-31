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Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме, – Ринат Ахметов

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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31 марта, 18:43
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Украинский бизнесмен убежден, что после войны Россия полностью возместит ущерб, нанесенный своим нападением
Россия должна возместить Украине все нанесенные войной убытки
Россия должна возместить Украине все нанесенные войной убытки

После окончания войны группа SCM намерена подать судебные иски против РФ, чтобы получить на нее репарации в полном объеме.

Об этом сообщил бизнесмен Ринат Ахметов изданию Bloomberg.

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По его словам, Россия должна возместить Украине все убытки, причиненные своей военной агрессией.

Сейчас бизнесмен сосредоточен на том, чтобы помочь стране победить и поддержать людей, пострадавших в результате российского вторжения. Компании Рината Ахметова оказывают гуманитарную помощь простым украинцам – покупают, собирают за границей и передают в Украину продуктовые наборы тем, кому они больше всего нужны.

Кроме того, на предприятиях изготавливают материалы и продукцию, которой помогают Вооруженным силам Украины противостоять агрессору.

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Воздействие войны на экономику

Генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков объяснил, что в результате российского вторжения работу заводов в Мариуполе пришлось приостановить, а людей – эвакуировать. Однако все работники привлечены к работе в гуманитарных хабах.

Предприятия, продолжающие работать, производят товары для защитников. ВСУ передали более 40 тысяч противотанковых ежей и 10 тысяч шипованных цепей, которые используются против колесной техники врага. Начали производить пластины для бронежилетов – на нужды защитников их направили уже две тысячи.

Раньше мы рассказывали, как бизнесмены из списка Forbes помогают украинской армии, а также которые предприятия присоединились к борьбе с русским агрессором.

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