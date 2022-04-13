Украинский экспорт может остановиться? Эксперты рассказали, в чем причина

Промышленники призывают государство обеспечить беспрепятственное функционирование экспортеров

Бизнес просит решить вопрос с возвратом НДС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за остановки возмещения НДС, возникла нехватка оборотных средств. Такая ситуация делает невозможным возобновление экспорта для украинских промышленных предприятий.

С таким заявлением выступили представители Европейской бизнес-ассоциации.

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Предприятия горно-металлургического комплекса и аграрии являются одними с основных экспортеров в Украине. Благодаря продаже их продукции за границу в бюджет поступает валюта.

В период военного положения, еще работающие предприятия ГМК пытаются адаптироваться к новым реалиям:

сохраняют рабочие места;

выплачивают зарплату;

осуществляют налоговые вычеты (в 2021 году – это более 80 млрд грн.);

поддерживают ресурсами ВСУ;

помогают с эвакуацией людей;

обеспечивают переселенцев гуманитарной помощью.

Ситуация в ГМК

Для Вооруженных сил Украины участники промышленного рынка перечисляют деньги. Наладили производство противотанковых ежей и цепей, плит для бронежилетов, передают материалы для укрепления блокпостов и т.д.

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В гуманитарной сфере это обеспечение людей продуктами, транспортом для выезда из горячих точек, лекарствами. Больше всего поддерживают украинцев из Мариуполя, Харькова, Чернигова, Киева и областей.

"В настоящее время несвоевременное возмещение НДС блокирует до 20% оборотных средств предприятий ГМК. Вместе с тем, поставщики сырья, материалов и услуг требуют полной предоплаты за товары или услуги с учетом военного положения. Эти факторы заставляют бизнес сокращать объемы закупок, что делает невозможным наращивание и сохранение текущего объема производства и экспорта", – подчеркнули эксперты ЕВА.

Другие проблемы

Подобная ситуация и в аграрном секторе, где из-за отсутствия оборотных средств возникнет дефицит мощностей для хранения зерновых. Вследствие, будут проблемы с посевной кампанией.

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Если проблему не решить, предприятия будут массово сокращать производство, что приведет к безработице, снижению налоговых вычетов и валютной выручки.

Следовательно, украинские власти просят продолжить действие формы налоговой накладной J/F1201012, которая действовала до 1 марта 2022 года. Следует также возобновить проведение камеральных проверок налоговой отчетности по НДС, чтобы обеспечить бюджетное возмещение за довоенные периоды.

Металлургия Украины в условиях войны

Украинские промышленные предприятия начали расконсервацию после месяца простоя. Частично в работе мощности "Запорожстали", "Запорожогнеупора", "Запорожкокса".

Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом, – подчеркнул гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Вновь работают как часть производственных подразделений, так и сервисные центры. Например, в Запорожье и Кривом Роге.

Некоторые предприятия перевозят мощности на запад страны. Недавно заработали производства машиностроительной компании Corum Group. Гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев отметил, что от надежной работы машиностроителей зависит стабильная работа угольных предприятий, а следовательно – наличие света и тепла в домах украинцев.

Ранее мы рассказывали, что криворожские промышленные предприятия активно участвуют в поддержке экономики региона и защиты территорий от оккупантов. Украинским военным и силам обороны предоставляют материалы и технику для строительства фортификационных сооружений, а переселенцам и больницам передают продукты и медикаменты.