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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Обеспечивают защиту: как промышленные предприятия помогают в Кривом Роге

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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12 апреля, 16:49
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Криворожские промышленные предприятия активно участвуют в поддержке экономики региона и защите территорий от оккупантов
Промышленные компании помогают защищать Украину от захватчиков
Промышленные компании помогают защищать Украину от захватчиков / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Компании группы Метинвест, а также Rudomain и ArcelorMittal помогают Кривому Рогу в защите от российских захватчиков.

Как рассказал мэр Александр Вилкул, промышленные предприятия приобщаются к строительству защитных сооружений – предоставляют материалы и технику.

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От "Метинвеста" и Фонда Рината Ахметова поступает также гуманитарная помощь. Поддерживают население и местные лечебницы.

"Мы с бизнесом работаем вместе и делаем общее дело – защищаем Украину", – подчеркнул Вилкул.

Восстановление экономики

Вооруженные силы Украины продолжают вести тяжелые бои и зачищать территорию от оккупантов из РФ. Линию фронта удалось отодвинуть и освободить 15 населенных пунктов.

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Пока защитники уничтожают врага, в тылу идет восстановление городов. Кривой Рог работает в штатном режиме:

  • наращивают объемы производства на предприятиях;
  • люди ходят на работу и зарабатывают деньги;
  • город получает налоги;
  • развивается экономика.

"Предприятия группы "Метинвест" строят новые логистические цепочки. ArcelorMittal частично возобновил производство чугуна. Работа промышленности – это зарплата и нормальная работа у людей, функционирование экономики и налоги в бюджет, а также пули и снаряды, которыми воюют наши бойцы", – резюмировал Вилкул.

Металлургия Украины во время войны

Украинская промышленность постепенно адаптируется к новым реалиям. Уже частично вывели из консервации мощности "Запорожстали". На комбинате снова в работе аглофабрика, 3 агломашины и 2 доменные печи в цехе.

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Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом, – подчеркнул гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Перед этим возобновило работу еще одно металлургическое предприятие группы "Метинвест" – "Запорожогнеупор". Производственные подразделения частично вывели из режима консервации, а также снова заработали сервисные центры в Запорожье и Кривом Роге. В работе снова основные подразделения завода "Запорожкокс".

Некоторые предприятия перевозят мощности на запад страны. Недавно в двух областях заработали производства машиностроительной компании Corum Group. Гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев отметил, что от надежной работы машиностроителей зависит стабильная работа угольных предприятий, а следовательно – наличие света и тепла в домах украинцев.

Ранее мы рассказывали, что группа "Метинвест" передала в больницы Кривого Рога медикаменты. В наборы вошли анальгетики, кровоостанавливающие, антибиотики из списка Минздрава Украины, а также инструменты для проведения операций.

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