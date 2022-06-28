Після ворожих обстрілів знову зі світлом – у яких областях оперативно спрацювали енергетики

Монтери оперативно відновлюють мережі після ворожих обстрілів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Упродовж доби енергетики ДТЕК відремонтували пошкоджені ворожими обстрілами електромережі та повернули світло для понад 12 тисяч родин.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, відновили електропостачання в Одеській та Донецькій області.

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"Аварійно-ремонтні бригади ДТЕК поновили живлення у 14 населених пунктах Донецької області", – наголосили в ДТЕК.

Зокрема, знову зі світлом 11,5 тис. домівок споживачів у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах. Фахівці компанії працюють у супроводі військових, добираються до пошкоджених об’єктів та оперативно його ремонтують.

Завдяки злагодженій роботі, повернули світло 6,5 тис. родин Слов’янської громади, яку російські загарбники обстріляли напередодні.

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Водночас важкою залишається ситуація ще у 315 містах і селах Донецької області, які залишаються без електропостачання. Найскладніші напрямки:

Слов’янський;

Авдіївський;

Мар’їнський;

Торецький;

Бахмутський.

Окрім цього, ремонтні бригади добре спрацювали в Одеській області, жителі якої залишилися 26 червня без світла через ракетні обстріли. Менш ніж за добу енергетики заживили 643 домівки в Одеському районі.

Проєкт про героїв

Компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Нещодавно ми розповідали історію співробітника ТЕС у прифронтовій зоні Євгена та як до нього прийшов "русскій мір" у вигляді снаряда. Тепер чоловік назавжди залишиться з осколками в нозі.

У той день енергетики, як завжди, продовжували працювати в умовах війни, попри постійні обстріли об’єкта критичної інфраструктури. Люди звикли до ворожих атак, тому знехтували безпекою і розплатилися власним здоров’ям.

Однак навіть такі ситуації не змушують працівників залишити ТЕС. Як вони самі кажуть, енергетики – окрема каста людей, які відповідають за подачу тепла й світла громадянам. Для себе вони вирішили робити внесок у перемогу на своєму місці, навіть попри шалений ризик.

"Сьогодні" раніше пояснювали, чому важливо розповідати історії українців під час війни, а також писали, як енергетики продовжують працювати на одній із ТЕС неподалік від лінії фронту.