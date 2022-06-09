Пошкоджене або знищене під час бойових дій заставне майно: як діяти українцям

Усі злочини росіян, навіть щодо знищеного майна, потрібно ретельно зафіксувати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Внаслідок бойових дій або злочинів мародерів може бути пошкоджене чи знищене заставне майно.

Редакція "Сьогодні" разом із банківськими експертами ПУМБ підготувала план дій для українців у такому випадку.

Реклама

Якщо заставне майно пошкоджене, слід виконати 7 простих кроків:

повідомити про цей факт у банк;

підготувати документи, що підтверджують право власності на пошкоджене/знищене майно;

зафіксувати пошкодження на місці (фото і відео), опитати свідків та записати покази;

звернутись до ДСНС для складання акту про надзвичайну подію у випадку руйнування нерухомості чи розмінування;

скласти акт фіксації пошкоджень;

підготувати документи, що підтверджують вартість майна до пошкодження (звіт про оцінку) або хоча б вказати його балансову вартість;

звернутися з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Як правильно здійснити фото- і відеофіксацію?

Перед початком знімання, на пристрої потрібно обов’язково увімкнути геолокацію та перевірити коректність дати та часу, й при потребі виправити на актуальні. Далі – встановити параметри фото або відео, щоб час знімання показувався на дисплеї.

Увімкніть відеозапис та чітко назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові, за можливості – паспортні дані та ідентифікаційний номер, дату і час знімання, а також точну адресу з місця: населений пункт, вулиця, номер будинку. Обов’язково покажіть у кадрі своє обличчя, щоб вас можна було ідентифікувати. Те саме потрібно зробити з іншими людьми, яких ви записуєте.

Реклама

Знімати потрібно не лише великими планами, а й панорамою, щоб місце події можна було ідентифікувати. Плюсом буде показати об’єкти – дерева, стовпи, будівлі – які допоможуть встановити місце розташування, за потреби. Не зайвим буде зафільмувати табличку, де вказана адреса.

Далі потрібно детально відзняти руйнування або пошкодження, у процесі описувати все словами. Слід вказати всю інформацію, якою ви володієте, – дату, час і обставини руйнування майна тощо. Окремо детально сфотографуйте кожне пошкодження зблизька в площині приміщення чи об’єкта, за можливості зафіксуйте інвентарні номери чи ідентифікаційні ознаки.

Якщо на місці залишились рештки боєприпасів з елементами маркування чи серійних номерів або знешкоджена техніка агресора, яка завдала пошкодження, зафіксувати потрібно і їх. Запис має бути оригінальний і нередагований, зокрема не можна змінювати назви файлу, розширення відео та будь-які інші параметри.

Реклама

Які додатки використовувати?

При фіксації знищеного чи пошкодженого майна на фото або відео, можна використовувати застосунок EyeWitness to Atrocities. Він призначений для документування злочинів та розроблений за ініціативи Міжнародної асоціації юристів (IBA).

Застосунок допомагає фіксувати докази, які потім передадуть до органів влади України й Міжнародного кримінального суду, що розслідує воєнні злочини РФ проти українців. Якщо пошкодження відповідного майна висвітлювались у медіа чи соцмережах, можна додатково про це згадати й зберегти посилання на матеріал чи скриншот, що буде додатковим доказом для підтвердження збитків.

Раніше ми розповідали, скільки грошей можна зняти з гривневої картки за кордоном і як аграріям нівелювати валютні ризики до початку осіннього сезону.