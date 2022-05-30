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Підготовка до осіннього сезону: як аграріям нівелювати валютні ризики

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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30 травня, 17:57
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Аграрії можуть скористатися вигідними пропозиціями для запобігання втратам грошей
Аграрії можуть скористатися вигідними пропозиціями від банку
Аграрії можуть скористатися вигідними пропозиціями від банку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Весняна посівна добігає до завершення, тож варто починати підготовку до осіннього сезону.

У період економічної невизначеності законтрактувати усю необхідну продукцію за доступними цінами українські фермери можуть вже зараз.

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Аби запропонувати аграріям вигідні умови на придбання добрив, у партнерській ініціативі об’єднались банк ПУМБ, головним акціонером якого є "СКМ Фінанс", що входить до інвестиційної групи компаній SCM, і один з найбільших виробників азотних добрив – OSTCHEM RETAiL.

Програма підтримки аграріїв

Усі агроклієнти банку, які отримують фінансування за державною програмою підтримки "Доступні кредити 5-7-9", мають можливість упродовж червня спрямувати кредитні кошти на придбання добрив від OSTCHEM RETAiL з гарантованою знижкою 500 грн/т.

Знижку надають на азотні добрива, які допомагають підвищити врожайність ґрунту:

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  • карбамід;
  • аміачна та вапняково-аміачна селітра;
  • КАС-32;
  • аміачна вода.

Завдяки пропозиції, аграрії зможуть придати необхідну продукцію до осінньої посівної і в такий спосіб завчасно розпланувати витрати й мінімізувати ризики валютних коливань.

Взяти участь у державній програмі підтримки "Доступні кредити 5-7-9" та отримати фінансування для агрогосподарства можна, заповнивши заявку.

Банк ПУМБ підтримує аграріїв
Банк ПУМБ підтримує аграріїв

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Поводження з валютою за кордоном

Раніше "Сьогодні" розповідали, як українцям за кордоном здійснювати розрахунки і не втратити надто багато на комісіях від операцій. Насамперед слід надавати перевагу безготівковій оплаті за послуги чи товари – більшість українських банків мають можливість розрахунку гривневими картками за межами України.

Налаштувати свій рахунок можна в додатку чи на сайті фінансової установи й зняти ліміти на оплату. Готівку також можна зняти в будь-якій валюті, але кожен банк має свої тарифи на конвертацію. Слід зважати й на обмеження від НБУ:

  • для гривневих карток – 50 тис. грн на місяць;
  • для рахунків у валюті – до 100 тис. грн на день.

Із картки на картку можна здійснювати перекази. Банк ПУМБ, наприклад, зробив цю послугу безоплатною для своїх клієнтів. Для SWIFT, валюта переказу має збігатися із валютою рахунку.

Якщо з певних причин клієнт банку не може відкрити валютний рахунок, завжди можна скористатися міжнародними платіжними системами Western Union, Money Gram або Ria. Там операції здійснюються миттєво з мінімальною необхідною інформацію про отримувача, гроші також можна забрати готівкою у валюті переказу з відділення банку.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що долар на чорному ринку спричинив бунт, а перекупники в інтернеті наживаються на дефіциті солі.

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