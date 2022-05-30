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Подготовка к осеннему сезону: как аграриям нивелировать валютные риски

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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30 мая, 17:57
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Аграрии могут воспользоваться выгодными предложениями для предотвращения потерь денег
Аграрии могут воспользоваться выгодными предложениями от банка
Аграрии могут воспользоваться выгодными предложениями от банка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Весенняя посевная подходит к завершению, поэтому следует начинать подготовку к осеннему сезону.

В период экономической неопределенности законтрактовать всю необходимую продукцию по доступным ценам украинские фермеры могут уже сейчас.

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Чтобы предложить аграриям выгодные условия на приобретение удобрений, в партнерской инициативе объединились банк ПУМБ, главным акционером которого является СКМ Финанс, входящий в инвестиционную группу компаний SCM, и один из крупнейших производителей азотных удобрений – OSTCHEM RETAiL.

Программа поддержки аграриев

Все агроклиенты банка, получающие финансирование по государственной программе поддержки "Доступные кредиты 5-7-9", имеют возможность в течение июня направить кредитные средства на приобретение удобрений от OSTCHEM RETAiL с гарантированной скидкой 500 грн/т.

Скидку предоставляют на азотные удобрения, помогающие повысить урожайность почвы:

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  • карбамид;
  • аммиачная и известняково-аммиачная селитра;
  • КОС-32;
  • аммиачная вода.

Благодаря предложению, аграрии смогут придать необходимую продукцию осенней посевной и, таким образом, заранее распланировать расходы и минимизировать риски валютных колебаний.

Принять участие в государственной программе поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" и получить финансирование для агрохозяйства можно, заполнив соответствующую заявку.

Банк ПУМБ поддерживает аграриев
Банк ПУМБ поддерживает аграриев

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Обращение с валютой за границей

Ранее "Сегодня" рассказывали, как украинцам за границей производить расчеты и не потерять слишком много на комиссиях от операций. Прежде всего следует отдавать предпочтение безналичной оплате за услуги или товары – большинство украинских банков имеют возможность расчета гривневыми картами за пределами Украины.

Настроить свой счет можно в приложении или на сайте финансового учреждения и снять лимиты на оплату. Наличные можно снять в любой валюте, но каждый банк имеет свои тарифы на конвертацию. Следует учитывать и ограничения от НБУ:

  • для гривневых карт – 50 тыс. грн в месяц;
  • для счетов в валюте – до 100 тыс. грн в день.

С карты на карту можно осуществлять переводы. Банк ПУМБ, например, сделал эту услугу бесплатной для своих клиентов. Для SWIFT, валюта перевода должна совпадать с валютой счета.

Если по определенным причинам клиент банка не может открыть валютный счет, то всегда можно воспользоваться международными платежными системами Western Union, Money Gram или Ria. Там операции осуществляются мгновенно с минимальной необходимой информацией о получателе, деньги также можно забрать наличными в валюте перевода из отделения банка.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что доллар на черном рынке вызвал бунт, а перекупщики в интернете наживаются на дефиците соли.

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