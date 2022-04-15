Прорив у зеленій енергетиці – сонячні батареї зможуть працювати навіть уночі

Як працюють нові сонячні батареї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вчені зі Стенфордського університету розробили сонячні батареї, які здатні виробляти електрику навіть уночі.

Про це говориться у дослідженні, опублікованому Applied Physics Letters.

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Новий пристрій вдається виробляти вночі електрику за допомогою системи уловлювання тепла.

При чому перебудовувати панелі для цього не потрібно, достатньо встановити на них спеціальний пристрій додатково.

Це дуже серйозний прорив у світі зеленої енергетики, бо раніше використання сонячних панелей сильно обмежувалося їхньою можливістю працювати лише вдень.

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"Вдень світло виходить від Сонця і потрапляє на сонячний елемент, а вночі відбувається щось протилежне", – розповідає інженер Сід Ассававорраріт.

Справа в тому, що сонячні панелі випромінюють інфрачервоне випромінювання, як і всі об'єкти, температура яких вища за нуль.

Це інфрачервоне випромінювання, по суті, фотони, які рухаються від панелі в небо, несучи з собою тепло.

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Суть нового пристрою тому, що він дозволяє уловлювати тепло що надходить з повітря на сонячну панель і перетворює його на електрику.

Розробка отримала назву "Термоелектричний генератор".

Зелені перспективи України

За словами економіста Олексія Куща, Україна може стати водневим хабом Європи, оскільки має великі перспективи на постачання цього палива.

Однак для цього знадобляться десятки мільярдів інвестицій, каже експерт. Модернізувати доведеться всю газотранспортну систему, а також збільшити видобуток газу, адже саме з ним треба змішувати водень для транспортування.

Детальніше про те, на що годиться українська ГТС, читайте у нашому матеріалі.

"Сегодня" раніше писали, навіщо на українські об'єкти ГТС встановлюють сонячні панелі.