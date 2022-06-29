Росія відповість? Що буде з позовом проти РФ до ЄСПЛ за війну в Україні

Коли Росію покарають за війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) уповноважений розглядати заяви про порушення, вчинені Росією до дати набрання чинності виходу РФ з Європейської конвенції.

Про це заявили у пресслужбі SCM у відповідь на запит агенції "Інтерфакс-Україна".

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Росія залишається членом Ради Європи щонайменше до вересня 2022 року, і, відповідно, скарги на порушення нею прав людини підлягають розгляду ЄСПЛ.

"Російська Федерація, як і раніше, є членом Ради Європи та учасником Європейської конвенції про права людини. Відкликання членства країни не набуде чинності до вересня 2022 року, якщо взагалі набуде чинності. Усі скарги, подані проти Росії, дійсні та підлягають розгляду Європейським судом з прав людини", – інформували в компанії.

Відомо, що власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ з вимогою притягнути країну-агресора до відповідальності за руйнування української інфраструктури.

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Раніше писали, як Рінат Ахметов назвав повномасштабну війну РФ проти України. Також ми розповідали, як Рінат Ахметов та його бізнес допомагають українській армії наближати перемогу у війні проти РФ.