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"Зло не може залишатися безкарним": Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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27 червня, 10:35
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Розповідаємо, за що агресор має понести заслужене покарання
Рінат Ахметов звернувся до Європейського суду з прав людини
Рінат Ахметов звернувся до Європейського суду з прав людини / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через військову агресію Росії проти України.

Про це повідомляє прес-служба компанії SCM.

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"Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України та кожного українця — кричущі. Винні мають понести покарання. Мною — за допомогою найкращих українських та американських юристів — подано скаргу до Європейського суду з прав людини щодо відшкодування збитків. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої — зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки та розкрадання українських активів", – заявив Рінат Ахметов.

У своєму позові бізнесмен просить ЄСПЛ притягнути агресора до відповідальності за руйнування української інфраструктури, мародерство та крадіжку експортних товарів.

Представлятиме його інтереси міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

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У SCM зазначили, що Ахметов робить все можливе для притягнення Росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України, як власник "Азовсталі" та багатьох інших промислових підприємств.

Крім цього, бізнесмен просить суд вжити термінових забезпечувальних заходів, які не допустять подальшої блокади українських портів, мародерства, крадіжки та сталі, виготовленої його підприємствами.

"Грабування українських експортних товарів — у тому числі зерна та сталі — вже призвело до зростання цін на ці товари та збільшення у світі кількості людей, які помирають від голоду. Це варварство має бути зупинено, а Росія має сплатити сповна. Вірю у справедливість і борюся за неї", – заявив Рінат Ахметов.

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Також він закликав інших бізнесменів, які постраждали від російської агресії. звертатися в суд. Раніше Ахметов уже розповів, що планує подати позов до міжнародного суду проти РФ із вимогою компенсації за знищені війною активи.

"Сьогодні" раніше писали, як Рінат Ахметов назвав повномасштабну війну РФ проти України.

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