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"Зло не может оставаться безнаказанным": Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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27 июня, 10:35
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Рассказываем, за что агрессор должен понести заслуженное наказание
Ринат Ахметов обратился в Европейский суд по правам человека
Ринат Ахметов обратился в Европейский суд по правам человека / Фото: Коллаж: Сегодня

Бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за военной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании SCM.

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"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца — вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною — при помощи лучших украинских и американских юристов — подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск — одно из первых международных юридических действий против России, цель которого — остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов", — заявил Ринат Ахметов.

В своем иске бизнесмен просит ЕСПЧ привлечь агрессора к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародерство и воровство экспортных товаров

Представлять его интересы будет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

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В SCM отметили, что Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины, как собственник "Азовстали" и многих других промышленных предприятий.

Кроме этого, бизнесмен просит суд принять срочные обеспечительные меры, которые не допустят дальнейшей блокады украинских портов, мародерства, воровства и стали, изготовленной его предприятиями.

"Грабеж украинских экспортных товаров — в том числе зерна и стали — уже привёл к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за неё", – заявил Ринат Ахметов.

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Также он призвал других пострадавших от российской агрессии бизнесменов обращаться в суд. Ранее Ахметов уже рассказал, что планирует подать иск в международный суд против РФ с требованием компенсации за уничтоженные войной активы.

"Сегодня" ранее писали, как Ринат Ахметов назвал полномасштабную войну РФ против Украины.

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