З кожним днем ​​все більше успіхів: як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ

Енергетичні компанії починають відмовлятися співпрацювати з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Завдяки міжнародному публічному тиску компанії, які потрапили до списку Stop Bloody Energy, розривають стосунки з Росією та зупиняють співпрацю з російськими компаніями.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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"Щодня все більше компаній приймають рішення виходити з відносин із російською федерацією, з їхніми компаніями. З моменту запуску нашого проєкту вже низка компаній це зробила", – сказав він.

Сахарук зазначив, що велика промислова компанія Японії Komatsu вирішила припинити співпрацю з російськими компаніями.

Також декілька великих споживачів нафти заявили, що починають скорочувати закупівлі російського енергоресурсу.

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Сахарук додав, що проєкт Stop Bloody Energy отримує міжнародну підтримку, й деякі іноземні організації почали допомагати збирати інформацію про компанії, які все ще працюють з Росією.

"Одна з експертних організацій Фінляндії написала нам минулого тижня листа та детально розписала, які фінські компанії продовжують працювати з Росією. І порадили нам, як і де ми можемо взяти про них інформацію. Тобто проєкт живе, проєкт вже має вплив та має колосальну міжнародну підтримку", – підсумував він.

Нагадаємо, що в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

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Раніше стало відомо, що відома міжнародна компанія Shell вирішила відмовитися від купівлі розбавленої російської нафти. Також ми писали, чи наважиться Європа запровадити ембарго на купівлю нафти з РФ.