Stop Bloody Energy: в Украине заработал проект о компаниях, продолжающих работать на РФ

Энергетические компании Украины создали проект, в котором показывают, кто продолжает сотрудничать с РФ и финансировать войну

Украина снова призывает мир остановить сотрудничество с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня, КМДА

Масштабные санкции против России пока кардинально не влияют на ситуацию с вторжением захватчиков в Украину. Поэтому группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, чтобы ускорить процесс изоляции РФ от внешнего мира.

Об этом говорится на сайте проекта.

Реклама

Таким образом, украинские энергетические компании открывают свой фронт борьбы против агрессора призывая западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

"Каждый доллар заплачен за российские энергоносители – это доллар отдан прямо убийцы в руки. Больше не может быть никаких колебаний по поводу того, вести ли коммерческую деятельность с российскими энергетическими компаниями или нет" , – говорится в заявлении Stop Bloody Energy.

Реклама

Создатели проекта собрали информацию о газовых, угольных (трейдинговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, которые продолжают сотрудничать с агрессором.

Цель Stop Bloody Energy — показать крупные мировые компании, которые, несмотря на нападение России на Украину, продолжают вести бизнес в РФ, и фактически зарабатывают на крови украинского народа, сообщили в компании ДТЭК.

"Те, кто еще этого не понял – должны получить четкий сигнал: сегодня в вашу маржу заложено конкретное количество убитых украинских детей, разрушенных домов, уничтоженных городов и миллионы потерянных и изуродованных войной жизней. Единственный способ остановить эту войну – лишить страну-агрессора средств на нее" продолжение" – говорится в заявлении на сайте.

Реклама

Санкции против России

После того как Владимир Путин приказал своим войскам вторгнуться в Украину, Европейский Союз сковал Россию жесткими санкциями.

А президент Джо Байден 8 марта заявил о запрете на импорт российской нефти и газа. Затем Россию покинула крупная энергетическая компания Shell. Следом за ними санкции поддержали Великобритания и компания BP, а также итальянская Eni.

А уже 9 марта против отказа от российского газа и нефти высказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, поскольку это "нерационально" для стран ЕС.

Напомним, ранее ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любую поставку в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.