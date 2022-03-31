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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Stop Bloody Energy: в Украине заработал проект о компаниях, продолжающих работать на РФ

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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31 марта, 16:18
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Энергетические компании Украины создали проект, в котором показывают, кто продолжает сотрудничать с РФ и финансировать войну
Украина снова призывает мир остановить сотрудничество с РФ
Украина снова призывает мир остановить сотрудничество с РФ / Фото: Коллаж: Сегодня, КМДА

Масштабные санкции против России пока кардинально не влияют на ситуацию с вторжением захватчиков в Украину. Поэтому группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, чтобы ускорить процесс изоляции РФ от внешнего мира.

Об этом говорится на сайте проекта.

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Таким образом, украинские энергетические компании открывают свой фронт борьбы против агрессора призывая западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

"Каждый доллар заплачен за российские энергоносители – это доллар отдан прямо убийцы в руки. Больше не может быть никаких колебаний по поводу того, вести ли коммерческую деятельность с российскими энергетическими компаниями или нет" , – говорится в заявлении Stop Bloody Energy.

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Создатели проекта собрали информацию о газовых, угольных (трейдинговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, которые продолжают сотрудничать с агрессором.

Цель Stop Bloody Energy — показать крупные мировые компании, которые, несмотря на нападение России на Украину, продолжают вести бизнес в РФ, и фактически зарабатывают на крови украинского народа, сообщили в компании ДТЭК.

"Те, кто еще этого не понял – должны получить четкий сигнал: сегодня в вашу маржу заложено конкретное количество убитых украинских детей, разрушенных домов, уничтоженных городов и миллионы потерянных и изуродованных войной жизней. Единственный способ остановить эту войну – лишить страну-агрессора средств на нее" продолжение" – говорится в заявлении на сайте.

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Санкции против России

После того как Владимир Путин приказал своим войскам вторгнуться в Украину, Европейский Союз сковал Россию жесткими санкциями.

А президент Джо Байден 8 марта заявил о запрете на импорт российской нефти и газа. Затем Россию покинула крупная энергетическая компания Shell. Следом за ними санкции поддержали Великобритания и компания BP, а также итальянская Eni.

А уже 9 марта против отказа от российского газа и нефти высказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, поскольку это "нерационально" для стран ЕС.

Напомним, ранее ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любую поставку в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.

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Philip Morris International Philip Morris International
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2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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