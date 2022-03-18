США готують ще один удар по російській енергетиці – від чого відмовляться цього разу

США готують новий сюрприз для Кремля / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати готуються заборонити імпорт урану із Російської Федерації, щоб назавжди виключити усі російські енергоресурси з американського ринку.

Про внесення на розгляд відповідного законопроєкту від Республіканської партії США повідомив член сенату від штату Вайомінг Джон Баррассо.

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За його словами, заборона імпорту нафти, газу та вугілля є важливим кроком, однак він не має стати останнім.

"Ми знаємо, що Путін використовує ці гроші, щоб фінансувати свою жорстоку та неспровоковану війну в Україні", – заявив Баррассо.

На думку сенатора, заборона на імпорт російського урану не лише позбавить Росію ресурсів для війни, але й стимули розвиток виробництва урану в США.

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Енергетичне ембарго США

8 березня президент Байден оголосив, що США забороняють імпорт нафти, газу та будь-яких інших енергоносіїв з Росії, а також будь-які інвестиції в паливно-енергетичний комплекс агресора.

За словами Байдена, це було ударом по головній економічній артерії Кремля, а одразу після США рішення відмовитись від російської нафти ухвалила Велика Британія.

Щоправда, перехід буде поступовим, і має відбутися до кінця цього року.

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"Сьогодні" також писали, яка країна до кінця року не купуватиме російський газ і розповідали, яка країна навпаки, продовжує підтримувати агресора.