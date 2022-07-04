Україна може допомогти Європі: що планують постачати за кордон

Україна може постачати чисту енергію в ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна може стати одним з основних постачальників чистої енергії в європейські країни.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко у коментарі для статті The Wall Street Journal.

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За його словами, після встановлення статичних компенсаторів реактивної потужності (статкомів) або систем накопичення енергії, Україна зможе поступово збільшувати потужність експорту електроенергії.

Обсяги можуть сягнути 1,6 ГВт на добу, що в рази більше, ніж поточні поставки до Польщі чи Молдови, які здійснюють на рівні 200-300 МВт.

Керівник української компанії переконаний, що для збільшення експорту електроенергії з України необхідно відновити більше ліній електропередачі до Європи.

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Дохід від електроенергії

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив підрахунки експертів щодо експорту електроенергії. Якщо вдасться збільшити пропускну здатність до 2,5 ГВт, Україна зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік від продажу електроенергії.

Міністерство енергетики також повідомляло, що українська електроенергія дозволить Європі замінити 17% експорту російського газу. Це допоможе країнам Європейського Союзу зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Нові можливості

Уже кілька місяців українські енергетики обговорюють нові можливості для енергосистеми. Підключення до європейської ENTSO-E дозволило поступово перейти до інтеграції ринків.

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Це дасть можливість Україні вільно торгувати енергоресурсами з Європою та залучати значні інвестиції в українську енергетику.

За словами виконавчого директора компанії Дмитра Сахарука, тепер європейська енергосистема єдина – від Португалії та Іспанії до Донецької та Луганської областей. Завдяки інтеграції ринків та вільній торгівлі ресурсами, буде конкуренція та додаткові інвестиції.

"Я певен, що після перемоги України, завдяки інтеграції в європейський ринок, ми маємо побачити значні інвестиції в українську енергетику", – додав Сахарук.

Найперспективнішим для інвестицій є український сектор відновлюваної енергетики. Наявні нині в Україні сонячні та вітрові електростанції мають потужність 8,9 ГВт, із них 1 ГВт припадає на підприємства ДТЕК.

Цей сектор можна збільшити до 20 ГВт встановленої потужності. Додаткові інвестиції дозволять Україні виробляти більше електроенергії та продавати її в Європу замість російських енергоносіїв.

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