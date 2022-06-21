Українці можуть отримати грошову допомогу: як оформити виплати ВПО

Як отримати фіндопомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, що постраждали через війну, можуть отримати виплати від партнерів, організацій та від держави. Зокрема, на допомогу можуть розраховувати і ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях, або втратили своє житло та подали заявку на відшкодування відповідних втрат через "Дію", ЦНАП чи управління соцзахисту.

Разом із експертами банку ПУМБ розповідаємо, як отримати ці виплати.

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Допомогу можна отримати і на дорослих, і на дітей

Програми грошової допомоги – це додаткова підтримка українських сімей під час війни. Фінансову допомогу у розмірі 2 000 грн на кожного дорослого та 3 000 грн на кожну дитину можна оформити як офлайн у ЦНАП чи УСЗН, так і онлайн за допомогою "Дії".

Якщо ж ви обираєте варіант оформлення допомоги у ЦНАП, гроші можна отримати на картку єПідтримка від ПУМБ. Для цього, в заяві на отримання допомоги, необхідно вказати IBAN-код рахунку.

Знайти IBAN-код рахунку можна такими способами:

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у мобільному застосунку ПУМБ Online необхідно обрати картку, натиснути на знак "і" та перейти до меню отримання реквізитів;

у чат-боті ПУМБ необхідно обрати розділ "мої продукти" – "дебетова картка" – "реквізити рахунку";

за допомогою голосового помічника на гарячій лінії ПУМБ за номером 044 290 7 290.

Водночас для зручності отримання допомоги, картку єПідтримка можна відкрити у декількох банках та самостійно обирати, на яку саме з карток буде зроблено перерахування фінансової допомоги. Це означає, що навіть за умови наявності картки єПідтримка від іншого банку, українці можуть відкрити ще одну в ПУМБ та оцінити усі переваги картки єПідтримка від ПУМБ. Зокрема це безкоштовні перекази всередині ПУМБ та на карти інших банків, зняття коштів будь-якому банкоматі України та за кордоном без комісії тощо.

Відкрити віртуальну картку єПідтримка у ПУМБ можна через мобільний застосунок ПУМБ Online. Далі, щоб оформити допомогу, потрібно зробити таке:

перейти до застосунку "Дія";

у розділі "Послуги", знайти "Оформлення допомоги для ВПО";

подати заявку на отримання довідки ВПО та фінансової допомоги обравши картку ПУМБ для отримання зарахувань.

Нові клієнти банку також можуть відкрити картку єПідтримка, пройшовши віддалену ідентифікацію та верифікацію через застосунок Дія та відкривши картку всеКАРТА у додатку ПУМБ Online.

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Також, окрім державної програми єПідтримка, українці мають право і на інші види фінансової допомоги:

грошова допомога від програм ООН для сімей з дітьми від ЮНІСЕФ;

мешканцям постраждалих регіонів від УВКБ ООН;

зареєстрованим ВПО від продовольчої програми ООН;

програма виплат від Норвезької ради у справах біженців (NRC) ;

програма грошової допомоги від Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

Більш детальну інформацію щодо інших видів допомоги ВПО можна знайти за посиланням.

Зверніть увагу, що оформлення та обслуговування віртуальної картки єПідтримка є безкоштовними. Також, Розрахунки карткою – необмежені (як звичайні картки). Строк дії картки – 3 роки.

Як ПУМБ підтримує державу під час війни

Раніше ми розповідали, що за 110 днів повномасштабної війни на понад 71,5 млн грн ПУМБ Ріната Ахметова підтримав частини та спецпідрозділи ЗСУ, ТрО, ДСНС, Нацполіції та СБУ. 719 млн грн банк сплатив податків до держбюджету. На 80 млн грн ПУМБ допоміг співробітникам, які опинились в складній ситуації.

Читайте у нашому матеріалі про допомогу від банку під час війни. Ми писали і про те, як через ПУМБ допомогти Україні.