110 днів боротьби на бізнес-фронті: як ПУМБ підтримує державу під час війни

Розповідаємо, як під час повномасштабної війни з РФ ПУМБ допомагає державі та українцям

Як ПУМБ допомагає під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

За 110 днів повномасштабної війни на понад 71,5 млн грн ПУМБ Ріната Ахметова підтримав частини та спецпідрозділи ЗСУ, ТрО, ДСНС, Нацполіції та СБУ. 719 млн грн банк сплатив податків до держбюджету. На 80 млн грн ПУМБ допоміг співробітникам, які опинились в складній ситуації.

Розповідаємо, як іще ПУМБ підтримує Україну та українців під час війни.

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Підтримка економіки

З початку повномасштабної війни з метою підтримки своїх клієнтів ПУМБ запровадив кредитні канікули, знизив або скасував деякі комісії за користування послугами.

Як наслідок, це негативно відобразилося на відсоткових та комісійних доходах. Банк вимушений був закривати відділення у зоні бойових дій, проте обслуговування у дистанційних каналах не зупинялось. Загальне зниження бізнес-активності також вплинуло на прибутковість банку.

Та попри такі умови бізнес сплачує податки у держбюджет. За 110 днів війни ПУМБ вчасно перерахував до держбюджету 719 млн грн. Крім того, у квітні та березні наперед сплатив понад 299 млн грн податків задля підтримки економіки та української армії.

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Також ПУМБ продовжує кредитувати агробізнес, в якого триває посівна. Компанія за першої можливості ремонтує і відкриває відділення на звільнених від окупантів територіях. Загалом із 250 відділень в червні вже працює 182.

Збереження команди

З початку війни ПУМБ намагався зберегти команду, а це понад 8 тис. співробітників: всім виплачував зарплату, навіть тим, хто не мав можливості працювати. Наразі частина колег працює в небезпечних регіонах і отримує надбавку до зарплатні.

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Також банк надає матеріальну допомогу співробітникам при втраті чи пошкодженні житла, при пораненні працівників та загибелі членів їхніх родин внаслідок бойових дій.

За неможливості працювати на своїй позиції через бойові дії, зруйнування чи окупацію ПУМБ допомагає колегам знайти роботу в інших підрозділах банку. Інвестиції у матеріальну допомогу та надбавки співробітникам вже склали понад 80 мільйонів грн.

115 співробітників ПУМБ боронять незалежність України в лавах ЗСУ і ТрО. За ними збережені посади та зарплатні. Так, банк та команда допомагають колегам військовою амуніцією. ПУМБ закупив для своїх бійців бронежилети на понад 1,3 млн грн. А команда створила Фонд допомоги мобілізованим співробітникам і закупила військового спорядження на 800 тис. грн.

Допомога збройним силам

ПУМБ з перших днів війни фінансово забезпечує закупівлі для військових. На сьогодні це надана допомога за 70 заявками від частин та спецпідрозділів ЗСУ, ТрО, ДСНС, Нацполіції та СБУ. Понад 71,5 млн гривень пішли на закупівлю таких речей:

бронежилетів;

шоломів;

протигазів;

тепловізорів;

тактичних рюкзаків та рукавичок;

коптерів;

машин та пального;

ліків та харчування для військових.

40% броньованих машин банк передав спецпідрозділам ЗСУ, Нацполіції та ТрО для захисту територій держави та надання гуманітарної допомоги. ПУМБ і надалі підтримуватимемо боротьбу з російським агресором.

Загалом з початку війни ПУМБ разом із іншими бізнесами SCM, Фондом Ріната Ахметова та футбольним клубом "Шахтар" передали на допомогу Україні та українцям понад 2,4 млрд грн. Зокрема в цю суму входить гуманітарна допомога цивільним, а також підтримка ЗСУ і ТрО в десятках міст.

Робота сервісів для підтримки держави

Клієнти банку не лишаються осторонь допомоги нашій державі. З початку війни ПУМБ організував можливість швидкого переказу будь-якої суми без комісії на підтримку українських воїнів через мобільний застосунок "ПУМБ Online", платіжну платформу PayHub та каси працюючих відділень. ПУМБ – фінансовий партнер багатьох благодійних фондів. Понад 261 мільйон гривень через банк вже перерахували небайдужі українці.



Як банк-первинний дилер ПУМБ запустив сервіс продажу військових ОВДП на підтримки бюджету України шляхом інвестування. Їх купівля для корпоративних клієнтів відбувається в Інтернет-банкінгу Digital Business ПУМБ. Фізичні особи можуть придбати ОВДП у найближчих відділеннях банку, а подальші покупки також робити дистанційно. Заявку на придбання вже оформили 511 клієнтів банку, загальна сума їх інвестицій в ОВДП склала понад 329 мільйонів грн, 2,4 млн доларів та 233 тис. євро.

Читайте у нашому матеріалі, як через ПУМБ допомогти Україні, та хто такі "Герої енергетичного фронту".