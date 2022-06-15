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110 дней борьбы на бизнес-фронте: как ПУМБ поддерживает государство во время войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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15 июня, 13:40
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Рассказываем, как во время полномасштабной войны с РФ ПУМБ помогает государству и украинцам
Как ПУМБ помогает во время войны
Как ПУМБ помогает во время войны / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

За 110 дней полномасштабной войны более чем на 71,5 млн грн ПУМБ Рината Ахметова поддержал части и спецподразделения ВСУ, ТРО, ГСЧС, Нацполиции и СБУ. На 719 млн грн банк уплатил налоги в госбюджет. На 80 млн грн ПУМБ помог сотрудникам, оказавшимся в сложной ситуации.

Рассказываем, как еще ПУМБ поддерживает Украину и украинцев во время войны.

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Поддержка экономики

С начала полномасштабной войны с целью поддержки своих клиентов ПУМБ ввел кредитные каникулы, снизил или упразднил некоторые комиссии за пользование услугами.

Как следствие это негативно отразилось на процентных и комиссионных доходах. Банк был вынужден закрывать отделения в зоне боевых действий, однако обслуживание в дистанционных каналах не останавливалось. Общее снижение бизнес-активности также повлияло на прибыльность банка.

Но, несмотря на такие условия бизнес платит налоги в госбюджет. За 110 дней войны ПУМБ вовремя перечислил в госбюджет 719 млн грн. Кроме того, в апреле и марте заранее оплатил свыше 299 млн грн налогов для поддержки экономики и армии.

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Также ПУМБ продолжает кредитовать агробизнес, у которого идет посевная. Компания при первой возможности ремонтирует и открывает отделения на освобожденных от оккупантов территориях. В общей сложности из 250 отделений в июне уже работает 182.

Сохранение команды

С начала войны ПУМБ пытался сохранить команду, а это более 8 тыс. сотрудников: всем выплачивал зарплату, даже тем, кто не имел возможности работать. В настоящее время часть коллег работает в опасных регионах и получает прибавку к зарплате.

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Также банк оказывает материальную помощь сотрудникам при потере или повреждении жилья, при ранении работников и гибели членов их семей в результате боевых действий.

При невозможности работать на своей позиции из-за боевых действий, разрушения или оккупации ПУМБ помогает коллегам найти работу в других подразделениях банка. Инвестиции в материальную помощь и надбавки сотрудникам уже составили более 80 миллионов гривен.

115 сотрудников ПУМБ защищают независимость Украины в рядах ВСУ и ТРО. За ними сохранены должности и зарплаты. Так, банк и команда помогают коллегам военной амуницией. ПУМБ закупил для своих бойцов бронежилеты более чем на 1,3 млн грн. А команда создала Фонд помощи мобилизованным сотрудникам и закупила военное снаряжение на 800 тыс. грн.

Помощь вооруженным силам

ПУМБ с первых дней войны финансово обеспечивает закупки для военных. На сегодняшний день это оказана помощь по 70 заявкам от частей и спецподразделений ВСУ, ТРО, ГСЧС, Нацполиции и СБУ. Более 71,5 млн гривен ушли на закупку таких вещей:

  • бронежилетов;
  • шлемов;
  • противогазов;
  • тепловизоров;
  • тактических рюкзаков и перчаток;
  • коптеров;
  • машин и топлива;
  • лекарств и питание для военных.

40% бронированных машин банк передал спецподразделениям ВСУ, Нацполиции и ТРО для защиты территорий государства и предоставления гуманитарной помощи. ПУМБ и дальше будет поддерживать борьбу с российским агрессором.

Всего с начала войны ПУМБ вместе с другими бизнесами SCM, Фондом Рината Ахметова и футбольным клубом "Шахтер" передали на помощь Украине и украинцам более 2,4 млрд грн. В частности, в эту сумму входит гуманитарная помощь гражданским, а также поддержка ВСУ и ТрО в десятках городов.

Работа сервисов для поддержки государства

Клиенты банка не остаются в стороне от помощи нашему государству. С начала войны ПУМБ организовал возможность быстрого перевода любой суммы без комиссии в поддержку украинских воинов через мобильное приложение "ПУМБ Online", платежную платформу PayHub и кассы работающих отделений. ПУМБ – финансовый партнер многих благотворительных фондов. Более 261 миллиона гривен через банк уже перечислили небезразличные украинцы.

Как банк-первичный дилер ПУМБ запустил сервис продаж военных ОВГЗ в поддержку бюджета Украины путем инвестирования. Их покупка для корпоративных клиентов происходит в Интернет-банкинге Digital Business ПУМБ. Физические лица могут приобрести ОВГЗ в ближайших отделениях банка, а дальнейшие покупки тоже делать дистанционно. Заявку на приобретение уже оформили 511 клиентов банка, общая сумма их инвестиций в ОВГЗ составила более 329 млн грн, 2,4 млн долларов и 233 тыс. евро.

Читайте в нашем материале, как через ПУМБ помочь Украине, и кто такие "Герои энергетического фронта".

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