Забезпечують українцям комфорт під час війни: хто такі "Герої енергетичного фронту"

Українські компанії запустили проєкт для вшанування праці тих, хто невтомно працює попри війну

Українцям розповідають історії тих, хто працює під кулями / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та Укрзалізниця запустили проєкт "Герої енергетичного фронту", у рамках якого збирають і публікують історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Ознайомитися з історіями та інформацією про проєкт можна на тематичному сайті.

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За словами представників ДТЕК, навіть до повномасштабного вторгнення, робота енергетиків була повна складнощів та викликів, але після 24 лютого стала ще небезпечнішою.

Мета проєкту

Завдяки "Героям енергетичного фронту" хочуть віддати шану самовідданій та відважній роботі енергетиків, які працюють під кулями та щодня ризикують життям, щоб українці продовжували жити в комфорті.

У такий спосіб також вшановують співробітників компаній-ініціаторів, які загинули під час виконання трудових обов'язків.

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"Кожен із них – це справжній герой та патріот України, і українці мають знати та пам'ятати своїх героїв", – наголосили в ДТЕК.

Долучитися до проєкту зі своєю унікальною історією може кожен енергетик. Для цього потрібно заповнити форму на сайті і вписати туди свою розповідь, яку згодом опублікують.

Ініціатори проєкту додали, що кожен українець робить свій внесок у перемогу. Лише разом ми зможемо подолати ворога та звільнити Україну від загарбників!

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Нагородження енергетиків

Днями в Міністерстві енергетики відзначили державними нагородами й почесними грамотами співробітників ДТЕК за роботу під час бойових дій. Відповідно до наказу міністерства, нагодили 47 людей.

"За самовіддані дії під час виконання аварійно-відновлювальних робіт, налагодження роботи об’єктів життєзабезпечення населення під час бойових дій в результаті нападу російських загарбників на Україну", – йдеться у наказі.

Дев’ятеро працівників ДТЕК Мережі отримали нагрудні знаки "Відмінник енергетики України". Ще 36 фахівців компанії отримали грамоти. Окрім цього, двоє спеціалістів ДТЕК Енерго отримали почесні грамоти від міністерства за сміливість і мужність під час порятунку людей з Маріуполя.

Раніше ми розповідали, що енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання на Донеччині та як змінилася робота енергетиків через війну.