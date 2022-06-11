Укртелеком відновив інтернет у прифронтових містах Запоріжжя

Частина Запорізької області знову з інтернетом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укртелеком" відновив інтернет-доступ для абонентів міста Оріхів та смт Новомиколаївка Запорізької області. Тут було пошкодження волоконно-оптичного кабелю, через що у абонентів прифронтових населених пунктів виникли перебої з послугами.

Оператор розуміє наскільки важливим є зв"язок сьогодні для мешканців і тому було зроблено все можливе, щоб максимально швидко відновити послуги інтернету, міжміського та міжнародного телефонного зв’язку для всіх абонентів, які включені в цих населених пунктах.

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Щоб абоненти знову були на зв’язку, аварійні бригади оперативно усунули пошкодження на волоконно-оптичній лінії, провівши всі необхідні роботи (викопано необхідні траншеї, змонтовано вставки кабелем, муфти).

Наразі послуги інтернет доступу оператора надаються у 23 населених пунктах області.

Раніше ми розповідали, як відновлюють інтернет у місті Бородянки після визволення від російських загарбників. Також ми писали про масштабну кібератаку, спрямовану на сервіси "Укртелекому".