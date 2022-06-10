"Укртелеком" возвращает интернет в Бородянке: кто уже пользуется услугами

Телеком услуги уже снова имеют госучреждения, в том числе центр занятости

"Укртелеком" заработал в Бородянке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

АО "Укртелеком" после восстановления своей инфраструктуры поврежденной российскими оккупантами, возвращает услуги предприятиям и учреждениям, социальным объектам.

Так, Центральная районная больница, центр первичной медико-санитарной помощи, аптека, несколько банков и ряд других важных для функционирования города объектов снова уже имеет фиксированный интернет. Телеком услуги уже снова доступны и госучреждениями, в том числе центрам занятости.

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Оператор продолжает работать над восстановлением услуг бизнес-абонентам, которые возвращаются в Бородняку и нуждаются в интернете. Работы продолжаются постоянно, ведь часть клиентов ремонтирует офисы, часть – переезжает.

К сожалению, в городе немало разрушенных помещений, куда не скоро вернутся офисы или предприятия. Но всем, кому нужны телефония и интернет и где есть возможность, специалисты "Укртелекома" возвращают услуги.

В настоящее время оператор обеспечил предоставление интернет-услуг всем десяткам бизнес-абонентов, которые возобновляют свою работу в Бородянке, и которым для этого нужны телекоммуникации.

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Ранее, в конце мая, Укртелеком восстановил сеть оптического интернета в Киевской области, покрывающую территорию в 35 тысяч домохозяйств, восстановлен на 100%.

Раньше мы рассказывали, что аварийные бригады активно восстанавливают доступ в интернет в Донецкой области. Также мы писали о серьезной кибератаке на "Укртелеком".