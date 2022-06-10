"Укртелеком" повертає інтернет в Бородянці: хто вже користується послугами

"Укртелеком" запрацював у Бородянці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

АТ "Укртелеком" після відновлення своєї інфраструктури, пошкодженої російськими окупантами, повертає послуги підприємствам і установам, соціальним об’єктам.

Так, Центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, аптека, кілька банків та низка інших важливих для функціонування міста об’єктів уже знову має фіксований інтернет. Телеком послуги уже знову мають і держустанови, зокрема й центр зайнятості.

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Оператор продовжує працювати над відновленням послуг бізнес- абонентам, які цього потребують, повертаючись у звільнене від окупантів місто, і приміщення яких вціліли після ворога. Ці роботи тривають постійно, адже частина з клієнтів лагодить офіси, частина – переїжджає.

На жаль, у місті чимало зруйнованих приміщень, куди не скоро повернуться офіси чи підприємства. Але всім, кому потрібні телефонія й інтернет, і де є можливість, фахівці "Укртелекому" повертають послуги.

Наразі оператор забезпечив надання інтернет-послуг всім тим десяткам бізнес-абонентів, які відновлюють свою роботу у Бородянці, і яким для цього потрібні телекомунікації.

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Раніше, в кінці травня, Укртелеком відновив мережу оптичного інтернету у Київській області, яка покриває територію у 35 тисяч домогосподарств, відновлено на 100%.

Раніше ми розповідали, що аварійні бригади активно відновлюють доступ до інтернету на Донеччині. Також ми писали про серйозну кібератаку на "Укртелеком".