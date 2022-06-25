На Донеччині повертають світло після обстрілів – де найважча ситуація

У ДТЕК розповіли про ситуацію зі світлом у Донецькій області / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики повернули світло 6,7 тисячам родин Краматорського, Бахмутського та Покровського районів. Половина з них у Селидівській громаді, що зазнала масованих обстрілів напередодні.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"На Донеччині тривають масовані обстріли, продовжуються авіа- та ракетні удари. Ми просимо жителів Донеччини з розумінням ставитися до проблем з електроживленням, оскільки бойові дії постійно руйнують електроінфраструктуру регіону, особливо на півночі області", – кажуть у ДТЕК

Без світла залишаються 325 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки:

Слов’янський;

Авдіївський;

Мар’їнський;

Торецький;

Бахмутський.

Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

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"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 122 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", – повідомили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Ми вже розповідали, як з початку війни ДТЕК Ахметова надав нову роботу для тисячі переселенців. Також ми писали, як Україна може допомогти Європі позбутися енергетичної залежності від Росії.