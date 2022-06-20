В Ірпені повернули світло практично всім мешканцям – як це вдалося

ДТЕК відновив електромережі в Ірпені на 100% / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Завдяки співпраці мерії Ірпеня з компанією ДТЕК вдалося оперативно відновити електропостачання майже всім жителям міста.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

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"Ми працювали з ДТЕК в Ірпені однією командою. Якщо їм була потрібна якась допомога – їм допомагали, але дійсно, вони потужно все відновили. Ті мережі, які на балансі ДТЕК, відновлені на 100%", – сказав він.

Мер додав, що наразі є проблеми з підключенням деяких приватних мереж, тому їх доводиться підключати до інших споживачів, але це тимчасова схема.

Нагадаємо, що в середині травня компанія ДТЕК Ріната Ахметова повністю відновила електропостачання у звільнених від російських окупантів містах Київської області. Усі необхідні для цього роботи були виконані за 45 днів, а інвестовано в них 300 млн грн.

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Як повідомлялось, за останній тиждень попри бойові дії ДТЕК повернув світло в майже 120 тисяч осель українців.

"Сьогодні" раніше писали, як енергетки працюють поруч із лінією фронту і розповідали історію одного з працівників, якого поранило під час виконання завдань.