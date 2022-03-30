В які країни найбільше українці тікають від війни

Жителі України тікають від війни. Колаж "Сьогодні"

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого Станом на 22 березня з України виїхало понад три мільйони людей.

Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

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Деталі

Найбільше біженців перебралося до Польщі – 2,1 млн. Кордон з Румунією перетнули 555 тис. осіб, з Молдовою – 371 тис., з Угорщиною – 324 тис. та зі Словаччиною – 256 тис.

За даними пропускних пунктів на кордонах, станом на 22 березня кількість людей, які виїхали до країн, що межують з Україною, становить:

Польща : 2 144 244 (за словами представниць органів місцевої влади, люди з України переважно прибувають у великі міста Польщі, зокрема Варшаву та Краків, тому можливість цих міст розміщувати поступово вичерпується, біженцям радять їхати до інших міст чи країн ЄС);

: 2 144 244 (за словами представниць органів місцевої влади, люди з України переважно прибувають у великі міста Польщі, зокрема Варшаву та Краків, тому можливість цих міст розміщувати поступово вичерпується, біженцям радять їхати до інших міст чи країн ЄС); Румунія: 555021 (ця цифра враховує також тих, хто спочатку виїхав до Молдови, а з Молдови — до Румунії);

555021 (ця цифра враховує також тих, хто спочатку виїхав до Молдови, а з Молдови — до Румунії); Молдова : 371 104 (це найвищий показник кількості біженців з України, водночас у ЗМІ зазначають, що лише понад 100 тис. із них залишаються в країні);

: 371 104 (це найвищий показник кількості біженців з України, водночас у ЗМІ зазначають, що лише понад 100 тис. із них залишаються в країні); Угорщина: 324397;

324397; Росія: 271254 (за даними уряду РФ, які можуть бути неправдивими; ймовірно, вони можуть включати людей, яких примусово вивезли з тимчасово окупованих територій України; згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 року № 188-р, з 28 лютого всі пункти пропуску на українсько-російському кордоні закрито;

271254 (за даними уряду РФ, які можуть бути неправдивими; ймовірно, вони можуть включати людей, яких примусово вивезли з тимчасово окупованих територій України; згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 року № 188-р, з 28 лютого всі пункти пропуску на українсько-російському кордоні закрито; Словаччина : 256 838;

: 256 838; Білорусь: 4938 (за даними органів влади Білорусі; ці дані можуть включати людей, яких примусово вивезли із тимчасово окупованих регіонів України; як і у випадку з РФ, з 28 лютого всі пункти пропуску на українсько-білоруському кордоні закриті).

4938 (за даними органів влади Білорусі; ці дані можуть включати людей, яких примусово вивезли із тимчасово окупованих регіонів України; як і у випадку з РФ, з 28 лютого всі пункти пропуску на українсько-білоруському кордоні закриті). Австрія: міністерство внутрішніх справ країни оцінює кількість біженців в 117 тис. осіб (станом на 14 березня), водночас зазначаючи, що приблизно 75% можуть виїхати в інші країни. За перший тиждень реєстрації (14-21 березня) на отримання тимчасового захисту в країні зареєструвалося 17 тис. біженців.

міністерство внутрішніх справ країни оцінює кількість біженців в 117 тис. осіб (станом на 14 березня), водночас зазначаючи, що приблизно 75% можуть виїхати в інші країни. За перший тиждень реєстрації (14-21 березня) на отримання тимчасового захисту в країні зареєструвалося 17 тис. біженців. Чехія: за даними мобільних операторів, до Чеської Республіки прибули понад 270 тис. біженок з України. З них 205 тис. отримали після прибуття спеціальні довгострокові візи для перебування у країні; з 22 березня їх буде замінено на посвідчення статусу осіб, які отримали тимчасовий захист. За словами міністра внутрішніх справ Чехії, у країни вичерпуються можливості приймати більше людей. Як і у випадку з Варшавою та Краковом у Польщі та Берліном у Німеччині, ключовим викликом для влади чеських міст є критична нестача житла.

за даними мобільних операторів, до Чеської Республіки прибули понад 270 тис. біженок з України. З них 205 тис. отримали після прибуття спеціальні довгострокові візи для перебування у країні; з 22 березня їх буде замінено на посвідчення статусу осіб, які отримали тимчасовий захист. За словами міністра внутрішніх справ Чехії, у країни вичерпуються можливості приймати більше людей. Як і у випадку з Варшавою та Краковом у Польщі та Берліном у Німеччині, ключовим викликом для влади чеських міст є критична нестача житла. Литва: п про дані державного департаменту статистики Литви, станом на 24 березня як біженці з України зареєструвалися понад 30 тис. осіб.

про дані державного департаменту статистики Литви, станом на 24 березня як біженці з України зареєструвалися понад 30 тис. осіб. Португалія: у країні станом на 22 березня реєструвалися для отримання тимчасового захисту 18,5 тис. біженців з України. Втім, загальна кількість у країні може бути дещо вищою.

у країні станом на 22 березня реєструвалися для отримання тимчасового захисту 18,5 тис. біженців з України. Втім, загальна кількість у країні може бути дещо вищою. Італія: за оцінками міністерства внутрішніх справ Італії, станом на 22 березня до країни прибуло понад 61 тис. біженців із України.

за оцінками міністерства внутрішніх справ Італії, станом на 22 березня до країни прибуло понад 61 тис. біженців із України. Франція : міністерство внутрішніх справ Франції оцінює кількість біженців у 26 тис., з них 10 тис. вже отримали статус особи під тимчасовим захистом

: міністерство внутрішніх справ Франції оцінює кількість біженців у 26 тис., з них 10 тис. вже отримали статус особи під тимчасовим захистом Естонія: за даними прикордонної служби Естонії, станом на 18 березня до країни прибули понад 25 тис. біженців з України, приблизно п'ята частина з них прямуватиме далі в інші країни.

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А у Чехії з 4 березня буде оголошено надзвичайний стан на 30 днів у зв'язку з міграційною кризою, спричиненою російським вторгненням в Україну.